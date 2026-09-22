In den 70er-Jahren wurde das Skigebiet in Ebnat-Kappel noch regelrecht überrannt. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Letzter Skilift in Toggenburger Skigebiet muss endgültig schliessen

Der Tanzbodenlift wurde jahrelang von Welcup-Skifahrenden genutzt. Jetzt verliert das Skigebiet in Ebnat-Kappel seinen letzten Skilift. Schuld sind die extrem schneearmen Winter.

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Ebnat-Kappel verliert seinen kultigen Tanzboden-Skilift. Das berichtet das St. Galler Tagblatt. Den ausschlaggebenden Grund für das Aus, soll laut dem Verwaltungsrat des Skilift der Klimawandel gewesen sein.

In den vergangenen vier Wintern lag auf der Piste nicht genügend Schnee. Wenn er doch einmal vorhanden war, schmolz er schnell wieder. So lief der Tanzbodenlift im letzten Winter nur an zehn Tagen. In den drei Jahren zuvor waren es teilweise noch weniger.

Bereits im Jahr 2011 musste der letzte Skilift in Ebnat-Kappel gerettet werden. Dafür wurde eine Genossenschaft gegründet. Doch jetzt seien sämtliche finanziellen Mittel aufgebraucht, schreibt das Tagblatt.

Der Olympiasieger Heini Hemmi und sein Bruder Christian im Jahr 1977 beim Girlen-Riesenslalom in Ebnat-Kappel. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Die Genossenschaft suchte im Sommer noch nach Ideen und Partnerschaften, um den Skilift doch noch weiterbetreiben zu können. Es seien jedoch keine Angebote eingegangen. «Das schmerzt natürlich sehr», sagt Patrick Zollinger, Präsident des Verkehrsvereins Ebnat-Kappel und Tourismusverantwortlicher.

Trug 40-Zentimeter-Regel zum Aus bei?

Neben dem fehlenden Schnee beschäftigte die Skilift-Genossenschaft Tanzboden ein jahrelanger Konflikt mit den Grundeigentümern. Die Eigentümer hatten nämlich festgelegt, dass die Piste erst ab einer Schneehöhe von 40 Zentimetern präpariert werden darf. Das gleiche galt für Schneelanzen.



Die Regel schränkte den Spielraum der Genossenschaft ein und führte zu einer enormen Planungsunsicherheit. Gegenüber dem Tagblatt erklärte der Verwaltungsrat der Genossenschaft, dass man die Piste ohne die Regel an mehr Tagen hätte öffnen können. Die 40-Zentimeter-Regel habe aber letztlich keine Rolle bei der Schliessung des Skilifts gespielt:

«In den letzten Jahren gab es nie mehr als 20 Zentimeter Schnee. Ohne Schnee kann man keine Piste präparieren.» Verwaltungsrat Skilift-Genossenschaft Tanzboden

Das Ende des Skilift als Chance

Für Patrick Zollinger kommt das Ende des Tanzbodenskilifts nicht überraschend. Der Skitourismus sei in Ebnat-Kappel stets schwächer gewesen als weiter aufwärts. «Das Damoklesschwert schwebte schon lange über Ebnat-Kappel», sagt der Tourismusverwantwortliche. Auch könne man jetzt den Fokus auf Schneeschuhlaufende, Langlaufende sowie Skitouren setzen.

«Das Toggenburg lebt ohnehin nicht vom Übertourismus, sondern von Leuten, die Ruhe und Abgeschiedenheit suchen.» Patrick Zollinger, Präsident des Verkehrsvereins Ebnat-Kappel

Ausserdem wünsche sich Zollinger, dass die Dorfkinder weiterhin in Ebnat-Kappel Skifahren lernen können. Dafür wäre ein gemeinsames Projekt der dort ansässigen Skiclubs nötig. Laut dem Tagblatt kämpfen die Vereine jedoch bereits darum, ihr Bestehen zu erhalten.

(pem)