wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Schweiz
Winter

Norro-Skilift in Adelbioden bleibt erhalten

Traditionsreicher Adelbodner Norro-Skilift bleibt erhalten

28.11.2025, 13:1328.11.2025, 13:13

Der Norro-Skilift mit Übungshang mitten in Adelboden hat eine Zukunft. Zusammen mit Zweitwohnungsbesitzenden konnte die Tschentenbahnen AG eine Lösung für den Weiterberieb des traditionsreichen Lifts finden.

Nach einem tödlichen Skiunfall in Adelboden ist der Pistenchef wegen fahrlässiger Tötung vom Gericht in Thun verurteilt worden (Themenbild).
Weil der aktuelle Betreiber keinen Nachfolger finden konnte, drohte dem Lift im Herbst noch das aus. (Symbolbild)Bild: KEYSTONE

Seit 1950 haben Generationen von Einheimischen und Gästen in dem Übungsgelände das Skifahren gelernt. Für unzählige Familien sei er Teil ihrer Wintererinnerungen, sagte Stefan Oester, Verwaltungsratspräsident der Tschentenbahnen AG am Freitag laut Mitteilung.

Oester zeigte sich erfreut, dass Zweitwohnungsbesitzende auf ihn zugekommen seien, um den Lift zu retten. «Die Tschentenbahnen AG unterstützt sie dabei gerne mit Bewirtschaftung, Pistenpräparation und Unterhalt», führte Oester aus.

Weil der aktuelle Betreiber keinen Nachfolger finden konnte, drohte dem Lift im Herbst noch das aus.

Der 180 Meter lange Schlepplift wurde 1950 vom Adelbodner Bergbauern Johann Zryd und seiner Frau Rosina mit Dieselmotor und Hanfseil eingerichtet. Zryds Tochter Annerösli machte dort ihre ersten Schwünge. 1970 wurde sie Ski-Weltmeisterin. (sda)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Schneeflocken unter dem Mikroskop 😍
1 / 14
Schneeflocken unter dem Mikroskop 😍
Schneeflocke
quelle: shutterstock
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Winter Arc»: Darum ist der 1. Oktober der neue 1. Januar
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Neue Details zur Hai-Attacke: Schweizer brachte seine Freundin schwerverletzt ans Ufer
Nach der tödlichen Haiattacke auf eine junge Schweizerin in Australien kommen immer mehr Details zu der Tragödie ans Licht. Nach Informationen des Senders 9News soll die Frau zusammen mit ihrem Freund vor Crowdy Bay an der Ostküste mit Delfinen geschwommen sein, als das Unglück passierte. Der Mann habe dabei gerade mit einer kleinen GoPro-Kamera gefilmt, hiess es. Die Aufnahmen würden derzeit von der Polizei ausgewertet. Ob darin auch der Moment des Haiangriffs zu sehen ist, ist noch unklar.
Zur Story