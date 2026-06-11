freundlich
DE | FR
burger
Wirtschaft
Schweiz

Festhypotheken dürften laut Comparis kaum günstiger werden

Festhypotheken dürften laut Comparis kaum günstiger werden

Festhypotheken dürften in der Schweiz vorerst kaum günstiger werden. Nach Einschätzung von Comparis sprechen die Bedingungen an den Kapitalmärkten eher für stabile bis leicht höhere Richtzinsen.
11.06.2026, 07:3811.06.2026, 07:38

Zwar bleibe das Umfeld im Inland vergleichsweise günstig: Die Inflation sei moderat, die Wirtschaft robust und die Geldpolitik der Schweizerischen Nationalbank locker, so der Vergleichdienst in einer Mitteilung vom Donnerstag. Dennoch verhinderten steigende langfristige Renditen einen deutlichen Rückgang der Hypothekarzinsen.

Einfamilienhaus, Haus, Hypothek, Bauen, Immobilien
Fremdkapital für den Hausbau dürfte kurzfristig kaum günstiger werden. (Symbolbild)Bild: Shutterstock

Für zehnjährige Festhypotheken lagen die Richtzinsen per 8. Juni bei 1,86 Prozent. Damit notierten sie leicht tiefer als Anfang Jahr. Gleichzeitig seien die Renditen zehnjähriger Bundesobligationen gestiegen, während sich die Refinanzierungskosten der Banken kaum verändert hätten.

Belastend wirken laut Comparis vor allem die hohen Staatsschulden in den USA und Europa sowie geopolitische Risiken. Bei einer Eskalation im Nahen Osten könnten Energiepreise und Inflationserwartungen wieder steigen. Hypothekarnehmende sollten deshalb nicht auf deutlich tiefere Zinsen setzen, wird Comparis-Finanzexperte Dirk Renkert zitiert. Ein markanter Rückgang sei nur bei einer unerwartet starken Konjunkturabkühlung wahrscheinlich. (sda/awp)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Diese neuen Vorschriften für Temu und Co. sollen die Sicherheit der Kunden erhöhen
Der Bundesrat hat die Vernehmlassung zum revidierten Produktesicherheitsgesetz eröffnet. Hier erfährst du, wie der Online-Handel sicherer gemacht werden soll. Speziell im Visier: grosse ausländische Plattformen.
Neue Vorschriften für im Internet gehandelte Produkte sollen die Sicherheit für die Konsumentinnen und Konsumenten erhöhen. Die Rede ist von Warn- und Sicherheitshinweisen, aber auch von Möglichkeiten, den Verkauf von Produkten zu stoppen, die die Anforderungen nicht erfüllen.
Zur Story