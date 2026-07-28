«Wir haben die Höhenangst erlernt» – so wirst du sie wieder los
Gast: David Elsasser
David Elsasser ging als Kind oft in die Berge. Doch mit rund 25 Jahren bekam er Höhenangst. Jahrelang quälte ihn die Angst vor der Angst. Selbst auf dem Velo konnte er einige Passstrassen nicht mehr auf der Aussenseite befahren. Doch dann stellte er sich der Angst und verlernte sie wieder. Heute gehört Felsgratklettern zu seinen Lieblingshobbys.
Höhenangt ist nicht etwas, mit dem man geboren wird. Höhenangst lernt man. Und was man lernt, das kann man auch wieder verlernen. Als Höhencoach hilft Elsasser heute Betroffenen – mit einer Quote von rund 80 Prozent.
Im neuen Rauszeit-Podcast von watson spricht David über Höhenangst und Höhenschwindel, warum wir Höhenangst haben und wie wir sie wieder loswerden. Denn nur weil du älter wirst oder Kinder hast – beides ziemlich typische Zeichen für gesteigerte Höhenangst –, musst du nicht auch Höhenangst haben. Und natürlich verrät er uns seine Lieblingswanderungen.
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Der Podcast
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3 Wandertipps
Jeder Gast verrät Reto im Podcast drei Wanderungen. Es sind dies:
- die Lieblingswanderung
- die Wanderung vor der Haustüre
- die Wanderung, die sie/er gerne mal machen würde
Die Infos dazu gibt's in der jeweiligen Episode des Podcasts. Die Wanderrouten und/oder weitere Informationen dazu sind in den Shownotes direkt verlinkt.