David Elsasser litt früher unter Höhenangst. Heute hilft er andernen, genau diese loszuwerden. Bild: David Elsasser

Rauszeit Podcast

«Wir haben die Höhenangst erlernt» – so wirst du sie wieder los

Im ersten Wander-Podcast der Schweiz, dem Rauszeit-Podcast, spricht watson-Journalist Reto Fehr mit Gästen über die beliebteste Sportart der Schweiz und entlockt den Experten konkrete Wandertipps. Heute zu Gast: Höhencoach David Elsasser.

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Gast: David Elsasser

David Elsasser ging als Kind oft in die Berge. Doch mit rund 25 Jahren bekam er Höhenangst. Jahrelang quälte ihn die Angst vor der Angst. Selbst auf dem Velo konnte er einige Passstrassen nicht mehr auf der Aussenseite befahren. Doch dann stellte er sich der Angst und verlernte sie wieder. Heute gehört Felsgratklettern zu seinen Lieblingshobbys.

David Elsasser: Früher hatte er Höhenangst, heute gehört Felsgratklettern zu seinen Lieblingsbeschäftigungen. Bild: David Elsasser

Höhenangt ist nicht etwas, mit dem man geboren wird. Höhenangst lernt man. Und was man lernt, das kann man auch wieder verlernen. Als Höhencoach hilft Elsasser heute Betroffenen – mit einer Quote von rund 80 Prozent.

Im neuen Rauszeit-Podcast von watson spricht David über Höhenangst und Höhenschwindel, warum wir Höhenangst haben und wie wir sie wieder loswerden. Denn nur weil du älter wirst oder Kinder hast – beides ziemlich typische Zeichen für gesteigerte Höhenangst –, musst du nicht auch Höhenangst haben. Und natürlich verrät er uns seine Lieblingswanderungen.

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Der Podcast

Rauszeit-Podcast



Welchen Gast soll Reto Fehr mal interviewen oder über welches Thema soll mal gesprochen werden? Schreib mir auf reto.fehr@watson.ch Der Rauszeit-Podcast ist die Heimat für alle Wander- und Outdoor-Fans der Schweiz. Nach dem bekannten « Rauszeit »-Blog mit wöchentlichen Ausflugstipps gibt's die geballte Ladung Schweizer Wandertipps jetzt auch zum Hören. Schweiz-Entdecker, Content Creator und watson-Journalist Reto Fehr spricht mit Gästen über ihr Leben und den beliebtesten Sport der Schweizerinnen und Schweizer. Es gibt konkrete Wandertipps der Expertinnen und Experten (immer auch direkt in den Shownotes verlinkt) und du erfährst hier alles über das Wandern in der Schweiz.Welchen Gast soll Reto Fehr mal interviewen oder über welches Thema soll mal gesprochen werden?

Das ist der Rauszeit-Podcast: Rauszeit Podcast Ein Muss für alle Schweizer Wanderfans: Der neue Podcast von watson

3 Wandertipps

Jeder Gast verrät Reto im Podcast drei Wanderungen. Es sind dies:

die Lieblingswanderung

die Wanderung vor der Haustüre

die Wanderung, die sie/er gerne mal machen würde

Die Infos dazu gibt's in der jeweiligen Episode des Podcasts. Die Wanderrouten und/oder weitere Informationen dazu sind in den Shownotes direkt verlinkt.