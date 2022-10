Swiss-Piloten erzielen Einigung in letzter Minute – kein Streik

Mit den neuen Bedingungen von Seiten der Swiss waren die Piloten bis anhin aber unzufrieden. Auch beim Bodenpersonal der Swiss und beim Bodenabfertigungs-Unternehmen Swissport gab es in den vergangenen Monaten Streit um Arbeitsbelastung und Löhne. In beiden Fällen lenkten die Unternehmen schliesslich ein und gewährten den Mitarbeitenden deutlich bessere Bedingungen.

Die Swiss-Piloten hatten angedroht, am kommenden Wochenende zu streiken. Sie kämpfen seit Monaten für bessere Arbeitsbedingungen.

Die Swiss-Piloten werden ihren angedrohten Streik nicht durchführen. Der Pilotenverband Aeropers und Swiss-Chef Dieter Vranckx haben bei der jüngsten Verhandlungsrunde vom Wochenende eine Einigung erzielt, wie die Swiss am Montag auf Anfrage mitteilte.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Heidi Klum und Tochter Leni posieren in Unterwäsche – und ernten dafür Kritik

32 Tiere, die sich nicht so gut verstecken, wie sie denken 😂

Scholz will Hamburger Hafen teilweise an China verkaufen – Politik ist fassungslos

Frage an den Survival-Experten: Was tun, wenn geplündert wird während des Blackouts?

Mann nach Überfall auf Kiosk in Herisau AR festgenommen

Ein maskierter Mann hat am Samstagnachmittag in Herisau AR eine Kioskverkäuferin mit einem Messer bedroht und mehrere Hundert Franken Bargeld entwendet. Die Polizei nahm in der Folge einen Tatverdächtigen fest.