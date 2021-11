Lufthansa-Billigairline fliegt neu von Zürich in den Kosovo – Swiss-Crew verärgert

Und was ist mit dem Helvetic-Deal?

Die Swiss selbst lagert nach wie vor Flüge an die günstiger operierende Regionalfluggesellschaft Helvetic Airways von Milliardär Martin Ebner aus. Dies sorgt für Kritik beim eigenen Personal, bei dem die Swiss abbaut. Diese Woche schrieb die Lufthansa-Tochter nun aber in einer Medienmitteilung zur Kommunikation der Quartalszahlen: «Zudem soll der Einsatz von Flugzeugen reduziert werden, die im Auftrag von Swiss von anderen Fluggesellschaften betrieben werden (sog. Wetlease).» Damit ist Helvetic gemeint - der einzige verbliebene Wetlease-Partner im gesamten Lufthansa-Konzern. Die Airline führt dabei im Namen der Swiss Flüge durch, mit Helvetic-Flugzeugen und Helvetic-Personal. Offenbar hatte Ebner einen steinharten Vertrag mit der Swiss ausgehandelt, von dem sie sich auch während der Pandemie nicht lösen konnte. Erfolgt nun also doch die Trennung? «Nein», sagt Swiss-Sprecherin Meike Fuhlrott gegenüber dem Branchenportal «Travel Inside». Man müsse die Kapazitäten auf der Kurzstrecke generell reduzieren. Bei den Helvetic-Flügen werde der Abbau aber überproportional ausfallen. Im laufenden Winterflugplan kommen laut Swiss nur vier Flugzeuge von Helvetic zum Einsatz. Dies hatte Swiss-Chef Dieter Vranckx im Frühling denn auch so angekündigt. Wie lange der Vertrag noch dauert, ist nicht bekannt. (bwe)