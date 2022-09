BKW steigert den Umsatz – doch der AKW-Fonds belastet das Ergebnis

Mit Blick in die Zukunft bestätigt die BKW derweil die Prognose für das Gesamtjahr und rechnet weiterhin mit einem EBIT im Bereich von 460 bis 500 Millionen Franken - nach 395 Millionen Franken im Geschäftsjahr 2021. Die politische und wirtschaftliche Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte des laufenden Jahres sei aber mit grosser Unsicherheit behaftet, hiess es. (sda/awp)

Das Betriebsergebnis EBIT stieg in der Folge um 46 Prozent auf 330 Millionen Franken. Im Energiegeschäft hätten die hohen Preise und die hohe Volatilität zu einer überdurchschnittlichen Performance geführt. Der EBIT im Dienstleistungsgeschäft sei hingegen zurückgegangen. Als Gründe werden eine «tiefere Prozesseffizienz infolge der Corona-Pandemie» und höhere Beschaffungskosten, die noch nicht überwälzt werden konnten, genannt.

Die Gesamtleistung stieg im ersten Semester 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 37 Prozent auf 2,3 Milliarden Franken. Vor allem das Energiegeschäft habe mit +74 Prozent zum Umsatzwachstum beigetragen, teilte der Berner Energieversorger am Dienstag mit. Der Umsatz im Dienstleistungsgeschäft sei dank guter Auftragslage und Akquisitionen um 20 Prozent gestiegen.

