Wirtschaft

Schweiz

Alte weisse Männer gegen den Green New Deal



Bild: watson/shutterstock

Analyse

Alte weisse Männer gegen den Green New Deal

«SonntagsBlick»-Kolumnist Frank A. Meyer wettert gegen elitäre «Weltumbauer». Doch der kleine Mann will einen ökologischen Umbau der Wirtschaft.

Schön, dass es wirtschaftlich wieder aufwärts geht. Weniger schön hingegen ist es, wenn das zum Anlass genommen wird, gegen eine ökologische Erneuerung der Wirtschaft zu polemisieren.

Beispiel Frank A. Meyer. In seiner jüngsten «SonntagsBlick»-Kolumne beweist er einmal mehr, dass die Menschen im Alter nicht weise, sondern meist bloss reaktionär werden. Meyer polemisiert gegen eingebildete «Weltumbauer» – was für ein schreckliches Wort – und warnt:

«Wer den Rückblick auf die Zeiten vor Corona zum finsteren Schreckensbild einer rücksichtslos produzierenden und hemmungslos konsumierenden westlichen Zivilisation ausmalt, der missbraucht den gesundheitspolitisch angebrachten Ausnahmezustand für eigene Zwecke.»

Meyer, der selbst in einer 500-Quadratmeter-Wohnung in Berlin haust, entwickelt sehr viel Empathie für die Menschen, die «mit ihren Kindern in Dreizimmerwohnungen ausharren mussten», und die jetzt ihren «Benzinwagen ausfahren» möchten. Er donnert:

«Jawohl, die unzähligen einfachen Leute, die kleinen Bürger, die Kleinbürger, die von elitärer Warte aus so leichthin verachteten Spiesser – sie fordern ihr Recht. Auf ihren Alltag. Mit Recht.»

Weder der an Max Frisch angelehnte Sprachstil noch die Zitate des deutschen Philosophen Theodor W. Adorno – dessen Schriften übrigens genauso schlecht gealtert sind wie Meyers Kolumnen – können über dieses unterirdische «Buure-Z’Morge»-Niveau hinwegtäuschen.

Auch die «SonntagsZeitung» mochte nicht hintanstehen. Sie stellt erleichtert fest, dass in der Schweiz der Rückhalt für ein Konjunkturprogramm fehle, und stellte stattdessen im grossen Interview dem Motorenentwickler Fritz Indra eine sehr grosse Bühne zur Verfügung.

Darauf kann der mittlerweile 80-jährige Österreicher den Verbrennungsmotor lobpreisen, längst widerlegte Thesen über Batterien verbreiten und ausgemachten Unsinn in die Welt setzen wie: «Viele Tesla-Fahrer haben aber auch noch einen Ferrari oder Porsche in der Garage.»

Bild: AP

Zum Glück erinnert uns am Montag Martin Läubli im «Tages-Anzeiger» daran, dass die Schweiz das Klimaabkommen von Paris ratifiziert und sich verpflichtet hat, «die Emissionen der Treibhausgase bis 2030 um 50 Prozent gegenüber dem Stand von 1990 zu reduzieren». Von diesem Ziel sind wir weit entfernt.

Die Coronakrise hat uns ein paar ökologische Highligths beschert. Etwa, dass in Venedig nun Fische anstatt überdimensionierte Kreuzfahrtschiffe im Meer schwimmen oder dass sich in Indien erstmals wieder seit Menschengedenken ein blauer Himmel über Neu Dehli wölbt.

Doch es besteht auch, wie der ETH-Raumplaner Ruedi Meier jüngst in einem «watson»-Interview erklärt hat, die «Gefahr, dass wir die alte Wirtschaft einfach wieder hochfahren».

Niemand will die Coronakrise für weltfremde Experimente einer abgehobenen Elite missbrauchen. Auch die von «NZZ»-Chefredaktor Eric Gujer verbreitete Angst vor einem «Seuchen-Sozialismus» ist Quatsch. Hingegen drückt das leicht abgedroschene Zitat von Churchill perfekt aus, worum es jetzt geht: Man sollte keine Krise nutzlos verstreichen lassen.

Ebenfalls im «Tages-Anzeiger» lesen wir heute von 100’000 Arbeitslosen, die wir möglicherweise bald haben. Ein Konjunkturprogramm im Sinne eines Green New Deal macht daher ökonomisch und ökologisch Sinn – und wir sind in der Lage, ein solches Programm kurzfristig auf die Beine zu stellen. Nochmals Ruedi Meier:

«In der Schweiz befinden wir uns in der glücklichen Lage, dass wir seit einiger Zeit Klimapolitik betreiben. Der Charme unseres Programms besteht darin, dass wir dort ansetzen, wo wir bereits heute aktiv sind: Gebäude werden energieeffizienter, Wärmepumpen ersetzen Ölheizungen und auch bei der Elektromobilität tut sich etwas. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass es genügend Elektro-Ladestationen gibt. Der Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds (NAF) macht es möglich, dass wir – zusammen mit der Wirtschaft – weitere wirksame Massnahmen ergreifen können.»

Nicht nur Wirtschaftsführer und Bankiers haben begriffen, dass die Dekarbonisierung der Wirtschaft höchste Priorität hat. Es ist auch bei der Bevölkerung angekommen. «NZZ am Sonntag» zitiert eine Greenpeace-Umfrage, die besagt: 80 Prozent der Befragten wollen, dass der Staat klimaschonend zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Schäden der Pandemie investiert. Mit anderen Worten: Der kleine Mann ist deutlich smarter als der alte weisse Mann in Berlin. Er braucht Meyers Paternalismus nicht.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Nicht mehr anzeigen

Die 18 schönsten Home Office Plätze Tschüss «Mister Coronavirus» Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter