Haustier-Boom während der Pandemie bescheren Nestlé hohe Umsätze

Haustier-Boom während der Pandemie beschert Nestlé hohe Umsätze

Nestlé hat im vergangenen Jahr auch von vielen Tier-Adoptionen profitiert. Weil viele Menschen sich während der einsamen Corona-Zeit ein Haustier zugelegt haben, nahmen die Verkäufe von Tierfutter zu. Und das hat Nestlé zu höheren Umsätzen verholfen.

Grumpy Cat mochte Purina von Nestlé. Bild: AP Nestle Purina PetCare

Das Tierfutter der Marke Purina gehörte denn auch zu den Produkten, die 2021 bei Nestlé am besten liefen, sagte das Management am Donnerstag gegenüber den Medien. Insbesondere in den USA und der Region Europa waren die Produkte von Purina gefragt. Das Geschäft wuchs organisch um 12.7 Prozent. Und Nestlé macht inzwischen fast jeden fünften Franken (18%) mit Tierfutter.

Laut Nestlé-CEO Mark Schneider dürfte die Nachfrage nach Nestlés Tierfutter auch in Zukunft stark bleiben. Er rechnet jedenfalls damit, dass dieses Wachstum nicht nur ein vorübergehender Corona-Effekt ist. Es zeige sich, dass die Leute ihre Tiere nach der Adoption behalten und nur wenige wieder Tierheim zurückgebracht würden. «Und auch die Wartelisten bei Tierzüchtern sind lang», erklärte er. Für die Zukunft dürften also gute Verkäufe beim Tierfutter garantiert sein.

Die Kehrseite des Haustier-Booms: 8 Haustier-Boom während der Pandemie – doch jetzt tragen Tierheime die traurige Konsequenz von Helene Obrist

Ein Tier-Quiz, das man gemacht haben muss: 388 Wie viel Geld hat die reichste Katze? Willkommen zum unnützen Katzenquiz

(yam/sda/awp)