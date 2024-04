Wirtschafts-News

Swiss Re ernennt Andreas Berger per 1. Juli zum neuen CEO

Bei Swiss Re kommt es per Mitte Jahr zur Wachablösung an der Spitze des Unternehmens. Der Verwaltungsrat des Rückversicherers hat Andreas Berger per 1. Juli 2024 zum Group CEO ernannt. Er folgt auf Christian Mumenthaler, der zurücktreten wird.

Andreas Berger. Bild: pd

Berger stiess laut Mitteilung vom Mittwoch im März 2019 als CEO des Bereichs Corporate Solutions und Mitglied der Geschäftsleitung zu Swiss Re. Zuvor hatte er unter anderem verschiedene Führungspositionen bei Boston Consulting Group, Gerling und Allianz inne. Der 57-jährige deutsche Staatsbürger ist ausserdem Vorsitzender des Exekutivrates der International Insurance Society und Mitglied des Vorstandes von Advance, einer Schweizer Initiative für die Gleichstellung der Geschlechter in der Wirtschaft.

Berger werde mit Antritt der CEO-Stelle von seinem aktuellen Posten als CEO von Corporate Solutions zurücktreten, wobei der Auswahlprozess für einen Nachfolger bereits eingeleitet worden sei, heisst es weiter.

Der im Juli abtretende aktuelle CEO Christian Mumenthaler ist seit Juli 2016 CEO. Er arbeitet seit 25 Jahren für Swiss Re. (rbu/sda/awp)