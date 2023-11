Wirtschafts-News

Swiss Re verzeichnet nach neun Monaten Milliardengewinn

Swiss-Re-Hauptsitz in Zürich. Bild: keystone

Der Rückversicherer Swiss Re hat in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres einen Milliardengewinn erzielt, nachdem er im Vorjahreszeitraum noch rote Zahlen geschrieben hatte. Dabei hat das Unternehmen von erfolgreichen Erneuerungen von Rückversicherungsverträgen sowie von steigenden Kapitalerträgen profitiert.

Der Konzerngewinn der Swiss Re belief sich in den Monaten Januar bis September auf 2.47 Milliarden US-Dollar, wie der Rückversicherer am Freitag mitteilte. Im Vorjahresquartal hatte noch ein Verlust von 285 Millionen Dollar resultiert. Entsprechend bekräftigte Swiss Re die Finanzziele für das Gesamtjahr. Alle Geschäftsbereiche hätten zu dem starken Ergebnis beigetragen, heisst es in der Mitteilung.

In der Sach- und Haftpflichtrückversicherung (P&C Re) resultierte ein Schaden-Kosten-Satz von 94.3 Prozent, obwohl die Grossschäden infolge von Naturkatastrophen laut der Mitteilung branchenweit substanziell waren. Vor Jahresfrist hatte die Kennzahl wegen sehr hoher Katastrophenschäden noch bei 106.1 Prozent gelegen, womit die Sparte einen operativen Verlust schrieb.

Angesichts der guten Performance im bisherigen Jahresverlauf halte Swiss Re an den Finanzzielen für das Gesamtjahr fest, wird CEO Christian Mumenthaler in der Mitteilung zitiert. So strebt der Rückversicherer im Jahr 2023 weiterhin einen Konzerngewinn von mehr als 3 Milliarden Dollar an. (sda/awp)