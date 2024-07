Die Oltner Firma EAO will bis 2027 rund 150 Stellen abbauen

Wirtschafts-News

Oltner Firma EAO will bis 2027 Hälfte der Stellen nach Ostdeutschland verlegen

Der Hersteller von Tastatur- und Bedienelementen EAO will rund die Hälfte seiner 300 Arbeitsplätze in Olten SO nach Ostdeutschland verlegen. Grund sind Währungs- und Nachfrageschwankungen, wie die Firma am Mittwoch mitteilte.

Mit der Modernisierung und Zentralisierung der europäischen Logistikorganisation sowie der Verlagerung von Aktivitäten von Olten zum Produktionsstandort in Auerbach, im Osten Deutschlands, stelle sich das Unternehmen für die Zukunft neu auf.

Ausserdem werden die Geschäfte in Indien und China ausgebaut, um die «nachhaltige Weiterentwicklung des über 75-jährigen Unternehmens» sicherzustellen, wie EAO schreibt. Umgesetzt werden soll der Umbau bis 2027. Weltweit beschäftigt EAO nach eigenen Angaben 600 Personen. (rbu/sda)