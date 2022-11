Ikea Schweiz macht nach Corona weniger Umsatz

Mit dem Abklingen der Corona-Zeit habe sich der Konsum wieder etwas in Richtung Reisen und Freizeit verschoben, hiess es. Das Online-Geschäft, das in der Vorperiode für ein deutliches Wachstum sorgte, entwickelte sich unterdessen stabil mit einem Umsatzanteil von 23.3 Prozent.

Ikea Schweiz hat im Geschäftsjahr 2021/22 (per Ende August) weniger verkauft. Der Umsatz sank gegenüber dem Rekordjahr 2020/21 um 5 Prozent auf 1.16 Milliarden Franken, wie die Schweizer Tochter des Möbelriesen am Montag mitteilte.

Vor 12 Jahren hielt er die Schweiz in Atem: So geht es Peter Hans Kneubühl heute

Du kannst bei Zinsen und Inflation nicht mitreden? Wir helfen dir gerne

Die Zentralbanken haben eine Trendwende eingeläutet, überall steigen nach langer Zeit wieder die Leitzinsen. Gehen diese Zinsen in die Höhe, hat das Auswirkungen auf so ziemlich alles in der Wirtschaft. Und was heisst das für dich? Wir erklären es dir.

Seit einigen Monaten durch die Wirtschaft: Viele Zentralbanken, darunter auch die Schweizerische Nationalbank (SNB), entschieden sich im Juni, die sogenannten Leitzinsen ordentlich anzuheben. Der Grund: die hohen Inflationsraten. Mit höheren Zinsen sollen diese jetzt wieder heruntergeschraubt werden. Das ist aber nicht ganz unumstritten, und die Kritik an der anhaltenden Erhöhung wird lauter.