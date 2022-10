Der US-Getränkeriese Coca-Cola verdient trotz höherer Preise und Rezessionssorgen glänzend. Im dritten Quartal steigerte der Pepsi-Rivale den Gewinn gegenüber dem Vorjahr um 14 Prozent auf 2.82 Milliarden Dollar, wie er am Dienstag in Atlanta mitteilte. Die Erlöse legten um 10 Prozent auf 11.06 Milliarden zu. Coca-Cola hob sein Umsatzziel für das Gesamtjahr an.

Scholz will Hamburger Hafen teilweise an China verkaufen – Politik ist fassungslos

Frage an den Survival-Experten: Was tun, wenn geplündert wird während des Blackouts?

Schweizer Energiedirektor: Winter 2023 wird «noch schwieriger»

Der Winter 2023-2024 wird für die Schweiz angesichts der drohenden Energieknappheit «noch schwieriger», warnt der Direktor des Bundesamtes für Energie (BFE), Benoît Revaz.

«Der Zugang zu russischem Gas wird fast unmöglich sein», so Revaz. Umso mehr, wenn die chinesische Wirtschaft wieder anspringe, sagte Benoît Revaz in einem am Montag veröffentlichten Interview mit «Le Temps». «Wir werden also weiterhin Reserven bilden, wie wir es mit den Anlagen in Birr oder den Seen der Stauseen tun.»