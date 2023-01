Bentley und Rolls-Royce verbuchen Rekordverkäufe

Auch die BMW-Tochter Rolls-Royce konnte trotz der Inflation mehr Autos absetzen als je zuvor. Nach eigenen Angaben verkaufte der Hersteller 6201 Autos, was einer Steigerung um acht Prozent entspricht. Für beide Hersteller waren Amerika, Europa und Asien die wichtigsten Märkte. Rolls-Royce verbuchte unter anderem in Grossbritannien und Deutschland neue Höchststände bei seinen Verkaufszahlen. (sda/awp/dpa)

Am meisten nachgefragt war demnach das SUV-Modell Bentayga, welches 42 Prozent der Verkäufe ausmachte. Der Bentley Flying Spur, der auch als Hybridfahrzeug angeboten wird, wurde in Grossbritannien in zwei Drittel der Fälle als Hybrid verkauft - in anderen Ländern lag der Anteil niedriger.

Der Handel mit Waren institutionalisierte und formalisierte sich seit dem Mittelalter. Orte wie Börsen gewannen zunehmend an Bedeutung. Mit der Gründung der ersten Aktiengesellschaften während der Frühen Neuzeit stieg das Bedürfnis, diese mitzufinanzieren und damit kamen neue Finanzinstrumente auf das Parkett der Finanzmärkte.

An strategisch wichtigen Verkehrsknotenpunkten wurden im Mittelalter grosse Warenmessen oder Jahrmärkte durchgeführt. Neben Waren wurden dort auch Währungen gegeneinander getauscht. Auch der Seehandel gewann mit der Zeit zunehmend an Bedeutung. In Norditalien, etwa in Venedig oder Florenz, und in Brügge in Flandern entstanden ab dem 14. Jahrhundert bedeutende internationale Handelszentren.