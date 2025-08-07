recht sonnig13°
DE | FR
burger
Wirtschaft
Wirtschafts-News

Schindler erhält Auftrag für Metro Bogotá

ARCHIVBILD ZUR BILANZ VON SCHINDLER IN DEN ERSTEN NEUN MONATEN 2019, AM DONNERSTAG, 24. OKTOBER 2019 - Das Logo von Schindler auf dem Werkareal, aufgenommen am Dienstag, 19. Februar 2013, in Ebikon. D ...
Schindler wird alle Lifte und Rolltreppen für die erste Linie des neuen Hochbahnsystems in der Hauptstadt Bogotá liefern.Bild: KEYSTONE
Wirtschafts-News

Schindler erhält Auftrag für Metro Bogotá

07.08.2025, 09:0507.08.2025, 09:05

Schindler hat sich einen Auftrag in Kolumbien geholt. Das Unternehmen aus Ebikon LU wird alle Lifte und Rolltreppen für die erste Linie des neuen Hochbahnsystems in der Hauptstadt Bogotá liefern.

Schindler teilte am Donnerstag mit, es fungiere als alleiniger Anbieter für das Projekt, das bis 2028 abgeschlossen sein soll. Angaben zum Auftragsvolumen machte das Unternehmen in seinem Communiqué nicht.

Der Luzerner Konzern liefert nach eigenen Angaben speziell für den öffentlichen Verkehr entwickelte Aufzüge und Rolltreppen, darunter barrierefreie Anlagen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Alle Geräte werden über ein technisches Zentrum in der fast 250 Kilometer entfernten Stadt Medellín rund um die Uhr überwacht.

Die 24 Kilometer lange Metro-Linie umfasst 16 Stationen und soll dereinst täglich über eine Million Passagiere befördern. Das vollautomatische System wird an zehn Stationen in das bestehende Busnetz integriert. Der Bau der Metro begann bereits 2020. (sda/awp)

Mehr zu Schindler:

Schindler segelt trotz starkem Gegenwind weiter auf Zielkurs
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen