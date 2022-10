Aus für den Fiesta: Ford stampft Auto-Legende ein

Aber nicht allein für den Fiesta läuft die Zeit ab: Auch die Modelle S-Max (seit 2006) und Galaxy (seit 1995) nimmt Ford aus dem Angebot. Beide Grossraum-Vans können schon nicht mehr bestellt werden. Im Frühjahr endet ihre Fertigung in Valencia (Spanien). Grund auch hier: Es fehlt an Nachfrage.

Zwar wurden seit dem Start im Jahr 1976 etwa 18.2 Millionen Fiesta gebaut, was ihn zu einem der erfolgreichsten Autos der Welt macht. Zuletzt aber lief es nicht mehr gut für den Kleinwagen – auch, weil Ford ihm mit dem Puma einen starken Konkurrenten an die Seite stellte. Bester Beweis: Im laufenden Jahr konnte Ford bislang nur noch 9'300 Fiesta verkaufen – ein knappes Viertel weniger als noch im Vorjahr. Damit liegt er gerade einmal auf Rang 9 unter den Kleinwagen.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

20 Grad im Oktober, abgesagte Skirennen – was wird aus diesem Winter? Drei Prognosen

Was bei der Credit Suisse passiert ist – so, dass du es auch verstehst

Maxime, ausländischer Kämpfer in der Ukraine: «Wir operieren hinter der feindlichen Front»

Russlands rätselhafte Todesfälle in der Wirtschaft: Das steckt dahinter

Gut ein Dutzend Manager sind in Russland allein seit Jahresbeginn ums Leben gekommen, meist unter mysteriösen Umständen. Steckt der Kreml dahinter?

Mal stürzt ein Wirtschaftsboss aus einem Krankenhausfenster, ein anderes Mal wird ein Manager mit Schusswunde in einem Pool gefunden. Ein anderer hochrangiger Konzernmitarbeiter soll sich erhängt haben, wieder einer stürzt beim Wandern von einer Klippe – seit Monaten häufen sich in Russland rätselhafte Todesfälle unter einflussreichen Wirtschaftslenkern. Allein seit Jahresbeginn sind elf Männer unter dubiosen Umständen zu Tode gekommen. Was steckt dahinter?