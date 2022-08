Wirtschafts-News

Credit Suisse ernennt Dixit Joshi zum neuen Finanzchef

Die Credit Suisse hat mit Dixit Joshi einen neuen Finanzchef gefunden. Er übernimmt per 1. Oktober das Amt von David Mathers, der seinen Abgang bereits im April angekündigt hatte.

Joshi stösst von der Deutschen Bank zur CS. Er habe dort in den letzten Jahren als Group Treasurer eine Schlüsselrolle bei der Restrukturierung der Bank und ihrer Bilanz gespielt, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Joshi war bereits von 1995 bis 2003 für die CS tätig.

Die Grossbank hatte bereits im April angekündigt, dass Mathers neue Herausforderungen ausserhalb der CS suche. Er werde aber seine Aufgaben solange fortführen, bis die geeigneten Nachfolger für seine Funktionen gefunden seien. Anfang August war es zudem auf dem CEO-Posten zu einem Wechsel gekommen: Thomas Gottstein hatte damals Ulrich Körner Platz gemacht.

Nun kommt es auch auf weiteren Posten zu Veränderungen, wie die Bank am Montag weiter mitteilte. Francesca McDonagh wird Group Chief Operating Officer und damit wie der neue CFO Joshi Mitglied der Geschäftsleitung.

Ausserdem wurde Michael Rongetti zum Interims-CEO der Asset Management Division ernannt, und Francesco De Ferrari, CEO der Wealth Management Division, wird per sofort als CEO die Region Europe, Middle East and Africa übernehmen. Zudem werde Michael Bonacker Group Head of Transformation und werde in dieser Funktion die Kostentransformation der Gruppe leiten. (sda/awp)