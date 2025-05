Wirtschafts-News

Jahresumsatz der Trisa Gruppe ist leicht gewachsen

Die Produktion von Zahnbürsten gehört weiterhin zum Kerngeschäft von Trisa. Bild: Trisa

Der Zahnbürstenhersteller Trisa hat 2024 einen Gesamtumsatz von 225,6 Millionen Franken verzeichnet. Dies entspricht einem Anstieg von 3,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Auch der Gewinn das Unternehmens ist 2024 gewachsen. In einer Medienmitteilung vom Donnerstag wies die Trisa Gruppe einen Reingewinn von 10,5 Millionen Franken aus. Im Vorjahr 2023 hatte dieser 7 Millionen Franken betragen.

Im Kerngeschäft Zahnbürsten verdiente die Firma ihr Geld zum allergrössten Teil im Ausland. Der Exportanteil betrug wie schon im Vorjahr 93 Prozent. Die Trisa vertreibt ihre Produkte in über 60 Ländern.

Insgesamt wuchs das Inlandgeschäft um 7 Prozent. Dies dank hoher Nachfrage nach Elektrogeräten, wie das Unternehmen in der Mitteilung schrieb.

Weiter wies das Unternehmen auf die Bedeutung von Innovation für ihr Geschäft hin. Produkte, die jünger als drei Jahre sind, sorgten für einen Umsatzanteil von 24 Prozent. Dazu zählten etwa die neusten Ausführungen von Geräten wie Schallzahnbürsten.

Neben Zahnbürsten stellt das Unternehmen auch Elektrogeräte, Haarpflegeprodukte, Modeschmuck und weitere Produkte her. Zur Trisa Gruppe gehören drei Aktiengesellschaften mit Sitz in Triengen LU, die Ebnat AG mit Sitz in Ebnat-Kappel SG sowie die Trisa Bulgaria GmbH. (sda)