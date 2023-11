Wirtschafts-News

Migros-Tochter Denner holt ehemaligen CEO von Lidl Schweiz

Als das Foto entstand, war Torsten Friedrich noch bei Lidl Schweiz. Bild: lidl schweiz

Die Migros-Tochter Denner ist bei der Suche nach einem neuen CEO fündig geworden: Mit Torsten Friedrich wird der ehemalige Chef von Lidl Schweiz die Leitung beim Discounter übernehmen.

Torsten Friedrich werde den CEO-Posten bei Denner per Anfang 2025 antreten, teilte der Discounter am Mittwoch mit. Bis zu diesem Zeitpunkt würden die Geschäfte weiterhin von Adrian Bodmer geleitet. Finanzchef Bodmer hatte die Leitung von Denner ad-interim von Mario Irminger übernommen, der seinerseits per 1. Mai den Posten als Präsident der Generaldirektion des Migros-Genossenschaftsbundes (MGB) angetreten hat.

Der designierte CEO Torsten Friedrich verfüge über langjährige Erfahrungen in allen relevanten Funktionen eines Discounters wie Einkauf, Verkauf, Logistik und Kategorie-Management, so die Meldung. Ab 2020 amtierte er als Chef von Lidl Schweiz, ehe er per Ende September 2023 das Unternehmen «aus persönlichen Gründen» verliess. (sda/awp)