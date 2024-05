Wirtschafts-News

Sunrise erzielt im ersten Quartal Umsatz auf Vorjahresniveau

Der Schweizer Telekomkonzern Sunrise hat im ersten Quartal 2024 ein stabiles Ergebnis erzielt. Mit Blick nach vorne bestätigt das Unternehmen die Ziele für das Gesamtjahr. Zudem schreiten die Vorbereitungen für den Börsengang planmässig voran.

Der Umsatz von Sunrise blieb im ersten Quartal 2024 mit 746,8 Millionen Franken stabil, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Einem leichten Rückgang bei den Privatkunden sowohl im Mobilfunk als auch im Festnetz stand ein Wachstum im Geschäftskundensegment gegenüber. Das bereinigte Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) stieg indes leicht um 0,4 Prozent auf 244,3 Millionen Franken.

Saisonale Effekte

Die Finanzkennzahlen des ersten Quartals lagen erwartungsgemäss unter denen des vierten Quartals des Vorjahres. Dies sei vor allem auf den Wegfall saisonaler Effekte zurückzuführen, welche die Ergebnisse damals gestützt hätten, schrieb Sunrise.

Ungeachtet dessen konnte Sunrise das Kundenwachstum bei Mobilfunkabos weiter vorantreiben. In der Berichtsperiode gewann das Unternehmen laut Mitteilung netto 28'000 Handyabo-Kunden hinzu. Hinzu kamen 6200 Internet-Abos. Zudem habe das Unternehmen von verschiedenen Massnahmen profitiert, wie zum Beispiel dem Wechsel von Kundinnen und Kunden in das aktuelle Produktportfolio.

Darüber hinaus tätigte Sunrise im ersten Quartal erneut hohe Investitionen in Netze, Produktinnovationen und digitale Dienste. Diese beliefen sich laut Meldung auf 131 Millionen Franken oder 17,5 Prozent des Umsatzes.

Prognose bestätigt

Insgesamt sei Sunrise also gut unterwegs, wurde Konzernchef André Krause in der Mitteilung zitiert. Deshalb bestätige das Unternehmen auch die bisherige Prognose für das Geschäftsjahr 2024 «vollumfänglich». «Wir erwarten aus der operativen Kostenoptimierung positive Effekte in den Folgequartalen», so Krause.

Konkret rechnet das Unternehmen für 2024 mit einem höheren Ergebnis: Bei einem weitgehend stabilen Umsatz werde beim segmentsbereinigten EBITDA ein stabiles bis niedriges Wachstum erwartet. Der so genannte Free Cash Flow soll zwischen 360 und 400 Millionen Franken liegen.

Zudem schreite der geplante Börsengang voran. «Wir freuen uns, bald wieder an der Schweizer Börse SIX zu sein», sagte Firmenchef Krause. Details dazu fehlten in der Mitteilung mit einer Ausnahme: Als Termin wurde das vierte Quartal 2024 genannt. Zuvor hatte Sunrise den Gang aufs Parkett bereits für die zweite Jahreshälfte angekündigt.

Dabei handelt es sich übrigens nicht um einen klassischen Börsengang mit einer Kapitalaufnahme, sondern um eine Abspaltung. Vier Jahre nach der Übernahme durch Liberty Global wird Sunrise damit wieder unabhängig. (rbu/sda/awp)