Der Schädel der mutmasslich versklavten Frau im Worcester College stellt also kein Einzelfall dar.

Im Buch von Hicks werden auch andere Schädel beschrieben, die von berühmten viktorianischen Persönlichkeiten von kolonialen Schlachtfeldern geraubt und in ihren Häusern ausgestellt oder an Museen gespendet wurden.

Für Hicks konzentriert sich die Debatte über das britische Erbe des Kolonialismus in der Regel darauf, wie den prominenten britischen Profiteuren, wie etwa Cecil Rhodes, durch Statuen, Objekte oder Institutionen ein Denkmal gesetzt wurde. Hicks wolle jedoch aufzeigen, wie die Identität der Opfer der Kolonialherrschaft oft aus der Geschichte ausgeklammert wurden, weil sie aufgrund rassistischer Vorstellungen und weisser Vorherrschaft nicht als beachtenswert angesehen wurden. «Die Entmenschlichung und Zerstörung von Identitäten war Teil der Gewalt», so der Archäologe gegenüber dem «Guardian».

Nach wissenschaftlicher und rechtlicher Beratung entschied das Leitungsgremium, dass die Schädelschale in seinem Archiv aufbewahrt werden sollte, «in einer respektvollen Art und Weise», in der der Zugang zu ihr dauerhaft verweigert wird, fügte die Sprecherin hinzu.

Die britischen Besitzer des Kelches sind hingegen gut dokumentiert: Der Kelch wurde dem Worcester College 1946 von einem ehemaligen Studenten, George Pitt-Rivers, gestiftet, dessen Name auf dem Silberrand des Schädels eingraviert ist. Der Eugeniker wurde von der britischen Regierung während des Zweiten Weltkriegs wegen seiner Unterstützung für den Gründer der «British Union of Fascists» Oswald Mosley, interniert. Der Becher war Teil der privaten Sammlung seines Grossvaters, des viktorianischen britischen Soldaten und Archäologen Augustus Henry Lane Fox Pitt Rivers, der 1884 das Pitt Rivers Museum gründete.

Laut dem Archäologen Hicks, Kurator für Weltarchäologie am Pitt Rivers Museum der Universität Oxford, bereitete die zunehmende Unruhe unter den Kommilitonen 2015 dem Ritual im Gemeinschaftsraum ein Ende. Schliesslich lud das College 2019 Hicks ein, die Herkunft des Schädels zu untersuchen.

Wein und Pralinen, serviert aus einem Schädel: Bis 2015 war das Teil eines Rituals von Oxford-Akademikern am Worcester College. Der Schädel stammt mutmasslich von einer versklavten Frau aus der Karibik, wie der Guardian berichtet. Das enthüllt ein Buch von Prof. Dan Hicks, welches die gewalttätige Kolonialgeschichte geplünderter menschlicher Überreste untersucht.

Der Schädel-Becher wurde bis 2015 regelmässig bei formellen Abendessen am Worcester College in Oxford verwendet

Der Schädel-Becher wurde bis 2015 regelmässig bei formellen Abendessen am Worcester College in Oxford verwendet Bild: wikipedia

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So war die Schweiz in den Kolonialismus verstrickt

Die «23rd Headquarters Special Troops» war eine 1100 Mann starke US-amerikanische Einheit im Zweiten Weltkrieg. Sie ist besser bekannt unter dem Namen «Ghost Army». Denn die Männer – Künstler, Schauspieler und Designer – waren dafür verantwortlich, mit aufblasbaren Gummipanzern, Jeeps, Flugzeugen und Kommandoposten, mit überdimensionalen Lautsprechern für simulierte Gefechtsgeräusche und fingierten Funksprüchen die deutschen Wehrmachtstruppen in die Irre zu führen. «Sie operierten wie eine Roadshow auf Reisen, bauten für einige Tage mitten auf dem Schlachtfeld Attrappen auf und zogen dann weiter», erklärt US-Journalist Rick Beyer. bild: pinterest

History Porn Teil XVI: Geschichte in 25 Wahnsinns-Bildern

History Porn Teil XVI: Geschichte in 25 Wahnsinns-Bildern

DolphinGemma – so will Google mit Delfinen sprechen

In seinem Klassiker «The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy» («Per Anhalter durch die Galaxis») beschreibt der Schriftsteller Douglas Adams, wie die Delfine – nach den Mäusen die zweitintelligenteste Spezies der Erde – versuchen, die Menschen auf die bevorstehende Zerstörung des Planeten aufmerksam zu machen. Vergeblich, denn «die meisten ihrer Mitteilungen wurden als amüsante Versuche missverstanden, Fussbälle zu dreschen oder nach Leckerbissen zu pfeifen».