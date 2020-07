Hormone könnten über Verlauf von Covid-19 entscheiden

Was ist Cortisol?

Cortisol (auch Kortisol) ist ein Hormon, das in der Nebenniere hergestellt und in der Leber abgebaut wird. Die Hauptaufgabe des Cortisols ist die Bereitstellung von Energie aus den Energiespeichern des Körpers. Gleichzeitig verringert es den Energieumsatz. Da dies besonders in anstrengenden Situationen (Nahrungsmangel, körperliche Anstrengung oder psychischer Stress ) wichtig ist, wird Cortisol umgangssprachlich auch als «Stresshormon» bezeichnet.