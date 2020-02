Wissen

Kossuth County, Iowa: Darum besteht der US-Staat nur aus 99 Counties



Dieses Bild zeigt, warum der US-Staat Iowa nicht ganz 100 ist

Wer steigt ins Rennen um die Präsidentschaftswahl gegen Donald Trump? In Iowa fällt am 3. Februar der Startschuss der demokratischen Nominierungswahl. Das hat Tradition – und ist nicht die einzige Besonderheit in dem «Swing State». Oder kennst du etwa seine Grenzziehung schon?

In Iowa finden die ersten Vorwahlen der Parteien zur Präsidentschaftswahl statt. Das hat Tradition, aber nicht nur deshalb steht der US-Bundesstaat alle vier Jahre im Fokus.

Iowa ist ein «Swing State», etwa ein Drittel seiner Wählerinnen und Wähler hat sich für keine der Parteien registrieren lassen. Ob diese Wähler eher zu den Demokraten oder eher zu den Republikanern tendieren, ist schwer vorhersehbar – und gibt den Vorwahlen zusätzliche Bedeutung. Alle Kandidaten kommen hierher und treten öffentlich auf, die Medienaufmerksamkeit ist riesig, oft zeigt sich schon hier, ob ein Kandidat im weiteren Verlauf des Rennens eine Chance hat.

Doch Iowa ist nicht nur bezüglich Wahljahr ein interessanter Fall. Auch seine Grenzziehung ist aussergewöhnlich.

Was in der Schweiz die Bezirke, sind in den USA die Counties. Ähnlich wie bei den US-Staaten selbst, wurden auch hier die Grenzen teilweise am Schreibtisch mit dem Geodreieck gezogen und nicht aufgrund von geographischen Gegebenheiten. Ein Blick auf die Staaten mitsamt ihren Counties bestätigt dies:

bild: wikimedia.org

Zoomen wir etwas näher auf Iowa, sehen wir folgende Karte. Es zeigt die insgesamt 99 Counties des Staates Iowa. Was auffällt: Viele Counties sind ähnlich gross – mit einer auffälligen Ausnahme: Kossuth.

Es ist offensichtlich: Kossuth hätte man eigentlich genauso wie seine westlichen und östlichen Nachbarcounties nochmals unterteilen können.

Das war früher auch tatsächlich mal so. Kossuth wurde – genauso wie viele der umliegenden Counties – am 15. Januar 1851 gegründet, also vor ziemlich genau 169 Jahren. Damals allerdings war der nördliche Teil noch ein eigenes County, das Bancroft County. Iowa bestand aus 100 Counties.

Bancroft County existierte jedoch nur sechs Jahre. Warum? Das Gebiet bestand weitgehend aus Sümpfen und war für Landwirtschaft nicht zu gebrauchen. Daher lebten hier auch nur sehr wenige Menschen, was dazu führte, dass das County auch nie einen Sitz in der Regierung erhielt. Es machte folglich keinen Sinn, als eigenes County zu bestehen, so wurde es Kossuth angehängt.

Kossuth ist seit der Einverleibung von Bancroft übrigens das flächenmässig grösste County von Iowa. Bei den Wahlen 2012 unterstützten 37 Counties des Staates die Demokraten mit Barack Obama, 2016 wählten nur noch sechs für Hillary Clinton. Wie sieht es 2020 aus?

