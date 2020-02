Ärzte wollen Depressionen mit Zauberpilzen behandeln

Quiz

Wie so oft vollbrachten die alten Ägypter die Pionierleistung: Für die Ägypter waren die Zauberpilze ein Mittel, um mit den Göttern in Kontakt zu treten.

6. The Magic Mushrooms waren eine Band, die in den 60ern von fünf Studenten der University of Pennsylvania gegründet wurde. Für welche Art von Musik standen sie?

Pah, natürlich Psychedelic Garage Rock allererster Güte!

Oha, Fangfrage! Ich tippe kontraintuitiv auf eine A-Capella-Band!

Die «Shrooms» waren so retro-avantgardistisch, dass sie statt Hippie-Rock Kammerorchester-Musik machten.