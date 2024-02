So wollen Schweizer Forschende lebensfreundliche Planeten finden (die Erde ist approved)

Die Forschenden der Universität Zürich (UZH) und der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich (ETH Zürich) betrachteten für die am Montag in der Fachzeitschrift «The Astrophysical Journal» veröffentlichte Studie die Erde als Exoplaneten, der etwa 30 Lichtjahre vom Beobachtungsobjekt entfernt ist.

Schwefel in die Stratosphäre pusten – können wir so das Klima retten?

Das Klima wird wärmer, und das so schnell wie noch nie zuvor in den vergangenen 66 Millionen Jahren. Der weitaus grösste Teil der Erwärmung seit Beginn des Industriezeitalters ist menschengemacht; er beruht vornehmlich auf der Verbrennung fossiler Energieträger, was Treibhausgase in der Atmosphäre anreichert. Das Problem der Klimaerwärmung verschärft sich weiter, und die Folgen sind zum Teil schon jetzt spürbar, etwa durch die Zunahme von Wetterextremen und der Wasserknappheit in trockenen Gebieten.