Den Mond besiedeln? Warum die Menschheit einen Schritt näher an diesem Traum ist

Es wird wohl noch einige Jahre dauern, bis wir auf dem Mond leben. Vielleicht wäre es sogar angebracht, von «ferner Zukunft» zu sprechen. Aber: Wissenschaftler haben erstmals die Existenz von Mondhöhlen bewiesen, in denen Basen errichtet werden könnten, um Menschen unterzubringen.

Die bahnbrechende Entdeckung im Überblick:

Der Mond ist menschlichem Leben feindlich gesinnt. So ist zum Beispiel seine Oberfläche einer kosmischen Strahlung ausgesetzt, die bis zu 150-mal stärker ist als diejenige auf der Erde. Zudem schlagen regelmässig Meteoriten ein und es herrschen extreme Temperaturen, die von 127 °C bis -173 °C reichen.

Doch während die Mondoberfläche gut untersucht ist, weiss man derzeit praktisch nichts über die unterirdische Welt des Erdtrabanten. Forschende vermuten bereits seit 50 Jahren ein verzweigtes Tunnelsystem unter der Mondoberfläche. Ob es das Tunnelsystem überhaupt gibt, war bis zur eben erschienen Publikation nicht erwiesen, Berechnungen haben aber ergeben, dass in einem solchen Tunnelsystem eine Durchschnittstemperatur von etwa 17 °C herrschen würde. Kurzum: ein ideales Umfeld für Menschen, um auf dem Mond zu leben und zu forschen.

Derzeit sind über 200 Krater bekannt, die als Eingang in ein solches Höhlensystem dienen könnten – die meisten davon sind kreisrund, bis zu 100 Meter gross und liegen in den sogenannten Mondmaren, erstarrte Lavadecken.

Im am Dienstag erschienen Fachartikel im Nature Astronomy geht es den Studienautoren denn auch nicht darum, zu bestimmen, ab wann Menschen in den Höhlen leben könnten. Stattdessen geht es erst einmal darum, herauszufinden, welche Krater in das vermutete Höhlensystem führen könnten. Und sie wurden auf Anhieb fündig.

Die Forschenden haben sich für ihre aktuelle Untersuchung auf einen einzelnen Krater konzentriert: der Pit im Mare Tranquillitatis (MTP).

Im Mare Tranquillitatis landete am 20. Juli 1969 die Apollo-11-Mission, mit ihr betraten die ersten Menschen den Mond. Der untersuchte Krater hat vertikale oder überhängenden Wände und einen schrägen Grubenboden, der sich weiter unter die Erde zu erstrecken scheint.

Als Ausgangslage für die vorgelegte Studie diente ein Bild, das vom Mini-RF-Radargerät des Lunar Reconnaissance Orbiter der NASA im Jahr 2010 aufgenommen wurde:

Auf dem Bild ist ein heller Streifen zu erkennen, der sich vom Pit im Mare Tranquillitatis aus nach Westen erstreckt – hier gibt es eine stärkere Reflexion der Radarstrahlung. Das Team um Leonardo Carrer von der Universität Trento in Italien analysierte die Reflexion der Radarstrahlen mit komplexen Signalverarbeitungstechnologien, die erst kürzlich entwickelt wurden, an unterschiedlichen Höhlen und kam zum Schluss: Der helle Streifen würde sich durch einen Hohlraum erklären lassen, der sich in einer Tiefe von 130 bis 170 Metern befindet, 45 Meter breit ist und sich möglicherweise bis zu 80 Meter von dem Pit aus unter der Mondoberfläche erstreckt.

«Die Analyse der Daten ermöglichte es uns, Modelle zu erstellen, die den ersten Teil des Tunnels darstellen», erklärt Leonardo Carrer in der Medienmitteilung der Universität. Je nach Modell wäre der Höhleneingang dann unterschiedlich steil abfallend: