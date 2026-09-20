Taylor Swift: Erfolgreich – aber auch kulturell nachhaltig? Bild: www.imago-images.de

Hyperselektion – darum gleichen sich Popsongs, Fussballspiele und sogar Städte immer mehr

Hyperselektion sorgt dafür, dass viele Bereiche unserer Welt effizienter und optimierter werden. Der Nachteil: Sie macht sie gleichzeitig berechenbarer, mittelmässiger und steriler.

Mehr «Wissen»

1975 stürmte Bohemian Rhaposdy die Charts – der erste Nummer-eins-Hit von Queen. Der Song ist beinahe sechs Minuten lang und durchläuft mehrere radikal unterschiedliche musikalische Abschnitte, wobei er sich der konventionellen Struktur eines Popsongs entzieht.

Wäre heute auf Spotify chancenlos: «Bohemian Rhapsody» von Queen. Video: YouTube/Queen Official

Es ist kaum vorstellbar, dass «Bohemian Rhapsody» heute immer noch an die Spitze der Charts gelangen könnte. Erfolgreiche Popsongs sind heutzutage meist stromlinienförmiger; sie sind Tiktok-tauglich, also nicht zu lang. Und so simpel, dass man sie mitsingen kann, wenn man sie einmal gehört hat.

Was ist Hyperselektion?

Das gilt nicht nur für Musik. Auch in anderen Bereichen scheint sich eine Präferenz für kalkulierte massentaugliche Mittelmässigkeit auszubreiten: Fernsehen, Fussball, Städteentwicklung, Wissenschaft. Überall ist ein Vorgang zu beobachten, den der Psychologe Jose Yong von der James Cook University in Queensland, Australien, und sein Team als «Hyperselektion» bezeichnen.

Der Begriff beschreibt, was geschieht, wenn der Wettbewerb extrem intensiv wird und jene, die ihm ausgesetzt sind, geschickt darin werden, erfolgreiche Merkmale zu erkennen, zu optimieren und sie dann immer wieder auszuwählen – zu selektionieren –, während sie Alternativen aussortieren. Künstliche Intelligenz, Datenanalysen und smarte Algorithmen verstärken diesen Prozess und sorgen dafür, dass Unpassendes radikal aus unseren Streaming-Empfehlungen, Dating-Vorschlägen oder Nachrichten-Feeds herausgefiltert wird.

Von Musik über Fussball bis Städtebau

In einem Artikel, der kürzlich in der Fachzeitschrift Frontiers in Psychology veröffentlicht wurde, konstatieren Yong und sein Team, in letzter Zeit habe sich «in verschiedenen Bereichen menschlichen Handelns eine Art Unzufriedenheit breitgemacht»: Fernseh- und Filmkritiker monierten, dass Fernsehsendungen immer dümmer würden, da Unterhaltungsplattformen wie Netflix zunehmend auf sichere, vorhersehbare Produktionen setzten, die darauf optimiert seien, das Interesse des Publikums zu wecken. Unverwechselbare oder zeitlose Sendungen würden dagegen nicht produziert.

In der Musik hätten nicht nur Kritiker, sondern auch Wissenschaftler konstatiert, dass Songs zunehmend formelhaft und ähnlich klingen und kaum noch das Potenzial haben, einen dauerhaften kulturellen Eindruck zu hinterlassen. Sobald Künstler und Produzenten herausgefunden hätten, was einen kommerziellen Hit ausmacht – von der Länge und Struktur über den Rhythmus und die Melodie bis hin dazu, wie schnell der Song zu einer eingängigen Refrainstelle gelangt –, liessen sich Songs so optimieren, dass diese Elemente reproduziert werden.

Im Profifussball würden Fans und Experten gleichermassen beklagen, dass die Spiele taktisch zunehmend starr und mechanisch wirken. Die Mannschaften seien ständig auf der Suche nach einer Taktik, mit der sie sich einen Vorteil verschaffen können. Sobald sich eine solche als erfolgreich erweist, übernehmen andere Mannschaften sie. Dadurch wird das Spiel immer wettbewerbsintensiver und taktisch ausgefeilter. Gleichzeitig spielen die Mannschaften immer ähnlicher, und es bleibt weniger Raum für individuelles Flair oder Improvisation.

Fussball: Erfolgreiche Taktiken werden sofort übernommen. Bild: www.imago-images.de

Selbst in der Wissenschaft durchlaufe die Forschung einen Prozess der «Junkifizierung» – wissenschaftliche Ökosysteme würden nämlich zunehmend Leistungen belohnen, die Erfolgskennzahlen (etwa Publikationszahlen, Zitate, Zeitschriftenrankings, Fördervolumen) optimieren, während der Erkenntnisgewinn bescheiden sei. Dies führe zu einer Flut von Artikeln, die kaum einen Mehrwert bieten.

Ein weiteres Beispiel sei die Art, wie unsere Städte sich entwickeln. Kommerziell erfolgreiche Geschäfte, Restaurants und Bauprojekte würden kopiert und nachgebaut; was nicht mithalten könne, verschwinde. Es gebe kaum mehr Raum für Experimente oder alternative Ideen. So seien Städte, die tausende von Kilometern voneinander entfernt sind, voller identischer Starbucks-Filialen, Apple-Stores und Luxus-Einkaufszentren.

Städteentwicklung: Identische Starbucks-Filialen allerorten. Bild: www.imago-images.de

Gefährliche Gleichförmigkeit

Eine Folge der Hyperselektion ist der Verlust der sogenannten adaptiven Variation – ein Begriff, den Yong und sein Team der Genetik entlehnen. Es handelt sich um die Unterschiede zwischen Geschäften, Strategien oder Liedern, die bestehen bleiben, auch wenn sie nicht alle gleichermassen erfolgreich sind.

Diese Gleichförmigkeit hat mehr Folgen als nur vorhersehbare Musik oder langweilige Einkaufsstrassen. Der grösste Teil der menschlichen Evolution fand in einer wilden und unübersichtlichen natürlichen Umgebung statt. Moderne Gesellschaften hingegen sind immer besser darin geworden, saubere und sichere Lebensbedingungen zu schaffen.



So haben etwa Hygiene, Antibiotika und andere Entwicklungen Infektionskrankheiten stark zurückgedrängt. Doch diese Errungenschaft hat einen Preis: Der Kontakt mit verschiedenen Mikroorganismen spielt eine Rolle bei der Entwicklung unseres Mikrobioms und unseres Immunsystems. Eine zu stark desinfizierte Umgebung kann daher einen Teil der mikrobiellen Vielfalt beseitigen, die unser Körper benötigt.

Auf psychologischer Ebene kann etwas Ähnliches geschehen. Moderne Umgebungen sind darauf ausgelegt, Risiken zu minimieren und Komfort und Bequemlichkeit zu steigern. Gleichzeitig bieten Schwierigkeiten, Unsicherheiten und Misserfolge Möglichkeiten, Fähigkeiten zu entwickeln, mit denen Menschen lernen, Rückschläge zu bewältigen und Resilienz aufzubauen. Wenn dies wegfällt, insbesondere in den prägenden Kindheitsjahren, können Menschen später weniger gut damit umgehen, wenn sie dann doch mit Widrigkeiten konfrontiert werden.

KI verschärft das Problem

Künstliche Intelligenz kann die Hyperselektion noch einmal erheblich beschleunigen. Algorithmen können das Verhalten von Millionen von Menschen analysieren und kontinuierlich lernen, welche Lieder, Videos, Produkte und andere Inhalte die grösste Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Generative KI kann dann auf der Grundlage von Mustern, die sich bereits als erfolgreich erwiesen haben, riesige Mengen an neuen Inhalten produzieren.

Dadurch entsteht eine Rückkopplungsschleife. Die KI erkennt, was funktioniert, produziert mehr davon und nutzt die neuen Informationen anschliessend, um die nächsten Ergebnisse weiter zu optimieren. Die Menschen müssen dabei nicht einmal selbst herausfinden, wie die Erfolgsformel genau aussieht.

Da KI in verschiedenen Bereichen des Alltags eine immer grössere Rolle spielt, kann Hyperselektion dadurch schneller und in viel mehr Bereichen auftreten. Uns steht eine unendliche Menge an Informationen und Inhalten zur Verfügung, die sich jedoch alle sehr ähnlich sind.

Die Schlussfolgerung lautet nicht, dass Optimierung falsch ist. Sauberere, sicherere und effizientere Lebensbedingungen haben das Leben der Menschen enorm verbessert. Aber ständige Optimierung kann auch ihren Preis haben.

Universitäten sollten daher Raum für risikoreiche Forschung lassen, anstatt ausschliesslich vorhersehbare wissenschaftliche Leistungen zu belohnen. Städte können einzigartige lokale Unternehmen und Orte erhalten, auch wenn diese wirtschaftlich weniger interessant sind. Und im weiteren Sinne kann mehr Raum für Erkundungen bleiben, anstatt jedes Scheitern als etwas zu betrachten, das vermieden werden muss. (dhr)