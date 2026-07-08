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Longevity-Guru Bryan Johnson ist unheilbar krank

Rund 2.7 Millionen Menschen folgen Bryan Johnson auf Instagram.
Rund 2.7 Millionen Menschen folgen Bryan Johnson auf Instagram.Bild: screenshot instagram

«Mein Magen frisst sich selbst»: Longevity-Guru Bryan Johnson ist unheilbar krank

Bryan Johnson gibt Millionen aus, um den Tod zu besiegen. Nun hat der «Biohacker» eine chronische Autoimmunkrankheit öffentlich gemacht – und sieht darin bereits sein nächstes Projekt.
08.07.2026, 19:2208.07.2026, 19:22

Vom Schluck Olivenöl am frühen Morgen bis zum injizierten Blutplasma des 18-jährigen Sohnes: In der Netflix-Dokumentation «Don’t Die: Der Mann, der unsterblich sein will» lässt Bryan Johnson nichts unversucht, um sein Leben um so viel Zeit wie möglich zu verlängern. Laut Berichten gibt der US-Multimillionär dafür rund zwei Millionen Dollar pro Jahr aus – unter anderem für ein Team von Ärzten und Experten, das seine Organe und Körperfunktionen überwacht. Nun leidet der 48 Jährige an einer unheilbaren Autoimmunkrankheit, wie Johnson selbst publik machte.

«Mein Magen frisst sich selbst», schrieb Johnson am Freitag auf Instagram und X. Er leide an einer Typ-A-Gastritis, einer chronischen Entzündung der Magenschleimhaut, bei der das eigene Abwehrsystem fälschlicherweise die säurebildenden Zellen im Magen angreift. Die Folgen sind ein Mangel an Magensäure sowie eine gestörte Aufnahme von Vitamin B12 und Eisen.

Die Diagnose deutet der Lebensverlängerungsprofi nicht als Ende seines Projekts, sondern als nächste Aufgabe. Die Medizin könne Autoimmun-Gastritis vor allem managen, nicht aber heilen, erklärt Johnson in seinem Post weiter. Sein Team wolle nun versuchen, das zu ändern – mit künstlicher Intelligenz, umfassenden Körperdaten und speziell auf ihn zugeschnittenen Therapien, die an Genen, Proteinen oder Zellen ansetzen.

Er will – das sei die gute Nachricht – seinen Versuch, die unheilbare Krankheit zu besiegen, mit seiner Gefolgschaft teilen.

Sein eigenes Olivenöl

Ursprünglich kam Johnson als Gründer des Bezahldienstes Braintree zu Geld. Ebay kaufte Braintree 2013 für rund 800 Millionen Dollar. Ab da machte Johnson sich selbst zum Projekt und verfolgt seither ein streng kontrolliertes Programm aus Ernährung, Schlaf, Training, medizinischen Tests, Blutwerten, Scans, Supplements und weiteren Interventionen.

Aber auch aus Johnsons Longievitiy-Selbstversuch ist inzwischen ein Geschäft geworden. Unter der Marke Blueprint verkauft er Nahrungsergänzungsmittel, sein eigenes Olivenöl und einen Alterungstest per Fingerstich. (val)

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T13
08.07.2026 19:49registriert April 2018
Das zeigt die Tragik unserer Medizinischen Forschung: Fortschritt folgt oft nicht dem Leid, sondern dem Geld. Autoimmun-Gastritis betrifft bis zu zwei Prozent der Bevölkerung und ist bis heute nur behandelbar, nicht heilbar, jetzt da Bryan Johnson selbst erkrankte, will er nun Millionen investieren, um eine Heilung zu finden. Stell dir vor, ausgerechnet der reichste Mensch der Welt würde an einer seltenen Krankheit leiden: Geld wäre plötzlich keine Grenze mehr. Genau das ist das Problem, Heilung hängt oft mehr vom Kontostand der Betroffenen ab als vom tatsächlichen medizinischen Bedarf.
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Hold my beer
08.07.2026 19:27registriert Juli 2022
Tja, die Natur macht nicht immer das, was der Mensch krampfhaft will.
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dmark
08.07.2026 19:42registriert Juli 2016
Ich schätze mal die 200 wird er jetzt wohl nicht mehr ganz packen.
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