Schneller als Passagierjet: Kanada baut Transportmittel, das 1000 km/h erreicht

In Kanada beginnt der Bau eines Elektrofahrzeugs, das Passagiere und Güter mit über 1000 Kilometer pro Stunde ans Ziel bringen soll. Ein bahnbrechendes Projekt – das auch dem Klima zugutekommt.

Die Entfernung zwischen den beiden westkanadischen Städten Edmonton und Calgary beträgt 279,10 Kilometer Luftlinie. Für die Strecke benötigt man mit dem Auto oder dem Zug rund drei Stunden – nun soll ein Ultrahochgeschwindigkeitstransportmittel die Reisedauer drastisch verkürzen.

Das Elektrofahrzeug Fluxjet soll Passagiere und Güter in nur 45 Minuten von der einen Stadt in die andere chauffieren. Möglich ist dies durch eine Geschwindigkeit von über 1000 Kilometern pro Stunde. Dies macht den Fluxjet zu einer Sensation.

Mit 1000 km/h könnte der Fluxjet durch diese Röhre flitzen. Screenshot: transpod

Hinter dem Projekt steht die kanadische Transportfirma Transpod, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Zukunft des Personen- und Frachttransportes nachhaltiger zu gestalten.

Schneller als Passagierjet

Laut Angaben der Transportfirma Transpod ist der Fluxjet schneller als ein Passagierflugzeug und dreimal so schnell wie ein Hochgeschwindigkeitszug. Zum Vergleich: Das schnellste Passagierflugzeug der Welt ist die «Boeing 747-8i», die bis zu 1060 km/h erreicht.

Wie der Hersteller mitteilt, wäre durch die Kombination von Hochgeschwindigkeitsmagnetschwebebahn und Vakuumröhre theoretisch eine Höchstgeschwindigkeit von 1200 km/h möglich.

Nur Platz für 54 Personen

Doch so viele Personen wie ein Hochgeschwindigkeitszug kann das futuristische Transportmittel aufs mal nicht ans Ziel bringen. Fluxjet soll 25 Meter lang werden und Platz für 54 Passagiere bieten.

Dennoch hat die Bahn mehrere Vorteile: Der Fluxjet kann von Co2-freiem Strom angetrieben werden und bietet so eine nachhaltigere Alternative zu Flugreisen zwischen grossen Städten. Die Bahn könnte zudem den Strassenverkehr ersetzen und das fast geräuschlos. Denn: Das Fahrzeug soll sich extrem leise fortbewegen können.

Ein Bild der Röhre, das vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurde. Screenshot: transpod

1000 Kilometer pro Stunde – wie ist das möglich?

Die Passagiere sitzen beim Fluxjet in einer Art Kapsel, die in einer luftleeren Röhre hin und her fährt, angetrieben von elektrischen Motoren. Diese Röhren sind jedoch nicht auf der gesamten Strecke vorhanden.

In der Nähe von und in Städten soll die Geschwindigkeit auf 90 km/h heruntergebremst werden, denn ab hier verkehrt die Kapsel weiter als herkömmliche Magnetschwebebahn.

Magnetschwebebahnen Magnetschwebebahnen fahren nicht wie Züge oder Eisenbahn, stattdessen «schweben» sie durch starke Magnete und Strom über der Schiene und umgehen damit deren Reibungswiderstand.



Normalerweise erreichen diese Magnetschwebebahnen eine Geschwindigkeit von bis zu 600 km/h – in Kombination mit einem luftleeren Raum können bis zu 1'200 km/h erreicht werden.

Am Stadtrand wird in einer Schleuse erneut die Luft abgepumpt und die Bahn fährt weiter in der Hochgeschwindigkeitsröhre. Dies basiert auf dem Hyperloop-Konzept, welches Elon Musk 2013 vorstellte.

So soll der Fluxjet umgesetzt werden: Video: YouTube/TransPod

Wie teuer ist die Entwicklung von Fluxjet?

Das Projekt kostet 18 Milliarden Dollar, eine erste Finanzierung in Höhe von 550 Millionen Dollar konnte bereits abgesichert werden. Derzeit läuft das Genehmigungsverfahren und erste vorbereitende Bauarbeiten einschliesslich einer Umweltverträglichkeitsprüfung haben bereits begonnen. Das Projekt werde laut Angaben der Hersteller 140'000 Arbeitsplätze schaffen.

Der Fluxjet sollte kaum Lärm machen. Screenshot: transpod

Ist das Transportmittel schneller als die schnellsten Züge der Welt?

Ja. Das Transportmittel wird mehr als doppelt so schnell als die aktuell schnellste Magnetschwebebahn der Welt. So sieht das Ranking derzeit aus:

1. Magnetschwebebahn «Shanghai Maglev» in China – 460 km/h

in China – 460 km/h 2. Zug «CR400 Fuxing» in China – 350 km/h

in China – 350 km/h 3. Zug «ICE 3» in Deutschland – 330 km/h

in Deutschland – 330 km/h 4. Zug «TGV» in Frankreich – 320 km/h

in Frankreich – 320 km/h 5. Zug «JR East E5» in Japan – 320 km/h

Kanada ist jedoch nicht der einzige Staat, der ein Bahnnetz mit Hyperloop-Technologie plant. Bei einem Projekt eines Hyper-Tube-Zugs in Südkorea wurden bereits 2020 Geschwindigkeiten von über 1000 km/h auf einer Teststrecke erreicht.