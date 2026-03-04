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Kassensturz testet Fertigpizzen – nur eine überzeugt

Der SRF-Kassensturz testet Margheritas aus dem Tief- und Kühlregal.
Der SRF-Kassensturz testet Margheritas aus dem Tief- und Kühlregal.Bild: Shutterstock

«Kassensturz» testet Fertigpizzen: Nur eine überzeugt

04.03.2026, 11:3208.07.2026, 15:08

Der «Kassensturz» hat elf Margherita-Fertigpizzen aus dem Detailhandel nach Aussehen, Duft, Geschmack und Konsistenz getestet. Nur eine Pizza konnte die Jury überzeugen.

Die Fertigpizza «Mmmh» aus dem Kühlregal von Denner findet die Jury alles andere als «Mmmh» – sie erhält die schlechtesten Noten. Der Käse sei von schlechter Qualität, quietsche zwischen den Zähnen, und sei zäh.

Das gesamte Ranking:

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Kassensturz Tiefkühlpizzen
quelle: kassensturz
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Denner zeigt sich überrascht über das Testergebnis. Bei internen Degustationen habe die Pizza stets gut abgeschnitten. Das Unternehmen will die Rezeptur nun aber prüfen.

Anpassung der Rezepturen

Auch die Tiefkühlpizza von Buitoni und die Pizza aus dem Kühlregal von Betty Bossi fallen in der Degustation durch: «Bei Buitoni ist der Kräutergeschmack zu dominant, bei Betty Bossi stört der gummige Teig.» Ausserdem kritisiert die Jury bei beiden Pizzen, dass der Rand zu trocken und zu hart sei.

Die Margherita von Buitoni gibt es nur gluten- und laktosefrei. Das Unternehmen teilt mit, dass im Frühling eine neue glutenfreie Pizza auf den Markt kommt, die dem Original aus der Pizzeria durch eine handwerklichere Form und eine überarbeitete Saucenrezeptur noch näherkommt. Für die Fertigpizza von Betty Bossi wird laut Coop ein neuer Pizzaboden entwickelt.

«Numero Uno» auf dem alleinigen Thron

Die «Numero Uno» von Coop ist die einzige Pizza, die von der Jury als gut bewertet wird. Sie komme sehr nahe an eine Restaurant-Pizza heran und sei insgesamt sehr ausgewogen, so das Urteil der Tester. (cst)

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155 Kommentare
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Lester
04.03.2026 11:48registriert März 2014
Geschmack ist individuell. Inhalts- und Zusatzstoffe sind es nicht. Kassensturz würde sich besser auf problematische Zusatzstoffe und sonstige gesundheitliche Aspekte (Fett, Zucker etc.) fokussieren. Ein Pizza-Tasting kann ich auch selbst durchführen.
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-C-
04.03.2026 12:18registriert Februar 2016
Danke Kassensturz,
dass du mir einmal mehr versuchst zu erklären, was mir schmecken sollte, statt dass du testest, welche Produkte keine schädlichen Inhaltsstoffe enthalten.
LG,
-C-
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equus asinus
04.03.2026 16:14registriert November 2023
watson berichtet hie und da von Kassensturz-Tests. Meistens über Lebensmittel. Und nie sind die Inhaltsstoffe ausschlaggebend, immer nur subjektive Expertenmeinungen. Die sind nicht falsch, ich kenne z. B. Einen Juror an Käsemeisterschaften, die wissen schon, was sie machen.
Aber es sagt nichts über die Qualität aus.

Objektive Kriterien wären:
Salz und Zuckergehalt
Herkunft der Zutaten
Konservierungsmittel
Pestizidrückstände (Hartweizengriess spielt da weit vorne mit)

Eigentlich auch Schadstoffe, aber da erwarte ich ehrlicherweise keine.
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