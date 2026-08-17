Polizeirapport

Mann belästigt in Winterthur Passanten und bespuckt Polizisten

Ein 27-jähriger Eritreer hat am Freitagabend in Winterthur Passanten belästigt und nach seiner Verhaftung Polizisten bespuckt. Die Stadtpolizei nahm am Samstag auch einen Räuber fest.

Der Räuber, ein 44-jähriger Kosovare, bedrohte einen Passanten mit einem Messer und stahl dessen Portemonnaie, wie die Stadtpolizei Winterthur am Montag mitteilte. Die Polizisten konnten ihn rasch festnehmen, nachdem sich das Opfer gemeldet hatte. Der Überfall ereignete sich gegen 12 Uhr am Samstag.

Gegen 23 Uhr am Freitag meldeten Passanten, dass sie im Stadtpark belästigt würden. Die ausgerückten Polizeikräfte versuchten den 27-jährigen Eritreer zu kontrollieren, heisst es in der Mitteilung. Weil sich dieser weigerte, nahmen ihn die Polizisten zwecks Identitätsfeststellung fest. Im Verlauf der Verhaftung habe der Mann gezielt die Polizisten angespuckt. Er wird sich wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte und Hinderung einer Amtshandlung verantworten müssen.

Ebenfalls am Freitag, gegen 17 Uhr rückte die Polizei zu einem Warenhaus aus. Ein Ladendetektiv hatte bemerkt, dass ein 27-jähriger Algerier Parfüms stahl. Der Mann hielt sich zudem illegal in der Schweiz auf. (dab/sda)