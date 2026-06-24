Laut der ESA soll der Asteroid mit dem Namen (152637) 1997 NC1 kommenden Samstag vergleichsweise nahe an der Erde vorbeifliegen. Bild: keystone

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Grosser Asteroid passiert am Samstag die Erde

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Am Samstag saust ein grosser Asteroid an der Erde vorbei. Eine Gefahr besteht nicht, doch der Gesteinsbrocken könnte mit einem Fernglas sichtbar sein.

Der Asteroid mit dem Namen (152637) 1997 NC1 wird die Erde am Samstag um 13.14 Uhr Schweizer Zeit passieren, wie die Europäische Weltraumorganisation (ESA) am Mittwoch mitteilte. Er wird sich der Erde bis auf rund 2,56 Millionen Kilometer nähern. Die Distanz entspreche dem 6,66-fachen Abstand zwischen Erde und Mond. Eine Aufprallwahrscheinlichkeit sei daher ausgeschlossen.

«Eine so nahe Annäherung eines Objekts dieser Grösse an die Erde findet nur alle paar Jahre statt», wurde Juan Luis Cano vom Büro für planetare Verteidigung der ESA in der Mitteilung auf der Plattform X zitiert.

Der Himmelskörper bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 8,9 Kilometern pro Sekunde. Seine Grösse schätzten Forschende auf 750 bis 1650 Meter. Die ESA wies jedoch darauf hin, dass er je nach Schätzung seines Rückstrahlvermögens auch kleiner sein könnte.

Der Asteroid ist laut ESA in den Regionen der Nordhalbkugel während der Annäherung sichtbar. Zum Zeitpunkt der grössten Nähe sei er fast überall zu sehen, beim Wegfliegen dann nur noch von der Südhalbkugel aus. Wo es Nacht ist, könne der Vorbeiflug theoretisch mit kleinen Teleskopen oder grossen Ferngläsern beobachtet werden. Allerdings könne dieses Mal der helle und nahe Mond die Beobachtung zum Zeitpunkt der grössten Annäherung stören, so Cano.

Entdeckt wurde der Asteroid im Jahr 1997. (sda/afp)