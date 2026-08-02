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Und jetzt: Das ultraschwierige Spezialquiz Geschichte

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Und jetzt: Das ultraschwierige Spezialquiz Geschichte

Bei solchen Fragen kommt selbst Apollo ins Grübeln.Bild: Shutterstock
Das letzte Ersatzquiz dieses Sommers besteht ausschliesslich aus Geschichtsfragen. Und die haben es in sich!
02.08.2026, 20:1202.08.2026, 20:12
Daniel Huber
Daniel Huber

Liebe Quizgemeinde

Quizmaster Toggi geniesst immer noch seine Ferien – also gibt es auch diese Woche wieder ein Ersatzquiz statt eines regulären QDH. Und eigentlich wollte ich ja auch für diesen Sonntag wieder ein ganz normales Ersatzquiz basteln. Doch jetzt ist es ein Spezialquiz zum Thema Geschichte geworden.

Schuld daran ist Wendelin.

Und das kam so: Kollege Baroni hat mich am Mittwoch in den Sip's Pub in Oerlikon geschleppt, weil sein Sohn da ein Pub-Quiz organisiert hat. Ein tolles Quiz war's (immerhin hat unser Team gewonnen)! Dort hat mich Wendelin erkannt, und er hat die Gelegenheit benutzt, zwei Wünsche vorzubringen:

  • ein schwierigeres Quiz (das letzte sei zu einfach gewesen)
  • ein Quiz nur mit Geschichtsfragen

Des Users Wunsch ist uns Befehl! Hier kommt also das letzte Ersatzquiz dieses Sommers, und du solltest dich dafür trotz der heissen Temperaturen warm anziehen!

10 Fragen
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Das knifflige Spezialquiz Geschichte

Hier quizzen!

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