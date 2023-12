Geomagnetische Stürme nach starken Sonneneruptionen erwartet

Am Donnerstag hatte sich dem Prognosezentrum zufolge eine der vermutlich stärksten jemals registrierten Sonneneruptionen ereignet. Das Ereignis hatte sich demnach bereits am Donnerstag auf bestimmte Funkkommunikation ausgewirkt.

Die Ursache der geomagnetischen Stürme sind den Angaben zufolge sogenannte koronale Massenauswürfe der Sonne am Donnerstag und Freitag. Dabei wird eine Plasmawolke ins All geschleudert, die aus Elektronen, Protonen und bestimmten Atomkernen besteht.

G2-Stürme können demnach unter anderem dazu führen, dass bei Raumfahrzeugen die Ausrichtung durch die Bodenkontrolle korrigiert werden muss. Zudem können in höheren Breiten bestimmte Arten von Funkverkehr beeinträchtigt sein. Auch Schäden an Transformatoren von Stromnetzen sind dort möglich. Polarlichter könnten auch weit südlich der Nordpolregion zu sehen sein.

Am Wochenende könnten die Folgen heftiger Sonneneruptionen die Erde treffen. Zu erwarten seien im Verlauf des Samstags und auch noch am Sonntag geomagnetische Stürme der Kategorien G1 (geringfügig) bis G2 (mässig), schrieb das US-Weltraumwetterprognosezentrum am Freitagabend auf seiner Internetseite.

So, du glaubst also, den USA gehe es mies?

Israel meldet Einkesselung von Chan Junis – das Nachtupdate

Israels Armee hat die grösste Stadt im Süden des Gazastreifens nach eigenen Angaben nun eingekesselt und das Haus des Gaza-Chefs der islamistischen Hamas umstellt. Jihia al-Sinwar könne fliehen, sagte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Mittwochabend, «aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir ihn finden». Während in Chan Junis, die als Hochburg der Hamas gilt, der erbitterte Häuserkampf weitergeht, forderte UN-Generalsekretär António Guterres den Weltsicherheitsrat in einem seltenen Schritt zur Abwendung einer humanitären Katastrophe in dem Küstengebiet auf.