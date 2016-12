Das Schweizerduell ist perfekt! Der HCD bezwingt Jekaterinburg

Davos morgen im Halbfinal gegen Lugano – Team Canada fordert Minsk

Heute fanden die beiden Viertelfinals am Spengler Cup statt, wo die Halbfinalgegner von Lugano und Dinamo Minsk gesucht wurden. Am Nachmittag setzte sich das Team Canada durch, am Abend zog Gastgeber Davos nach.

– Der HC Davos qualifiziert sich am Spengler Cup für den Halbfinal. Er siegt in der ersten K.o.-Runde gegen Jekaterinburg 3:1 und trifft nun am Freitagabend auf Lugano.

– Tuomo Ruutu im Powerplay und Drew Shore mit einem «Buebetrickli» brachten das Team von Headcoach Arno Del Curto in den ersten neun Minuten mit 2:0 in Front. Nach dem Anschlusstreffer von Anatoli Golyschew (18.) hatten die Davoser einige heikle …