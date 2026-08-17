Prinzessin Eugenie hinter dem britischen König Charles III. und Königin Camilla. Bild: keystone

Prinzessin Eugenie verrät Namen ihrer Tochter

Die britische Prinzessin Eugenie (36) hat wenige Wochen nach der Geburt ihres dritten Kindes den Namen des Mädchens öffentlich gemacht. Die Kleine heisst Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank, wie Eugenie bei Instagram verriet. «Heute vor zwei Wochen haben wir unser Mädchen auf der Welt willkommen geheissen. Seitdem erleben wir eine ganz besondere, gemütliche und von Liebe erfüllte Zeit», schrieb die Nichte von König Charles III. weiter.

Ihre Tochter sei «benannt nach drei Menschen, die wir lieben und bewundern – aus der Vergangenheit und der Gegenwart -, darunter ihre Urgrossmutter, die wir tief in unseren Herzen tragen». Eine Uroma des Mädchens ist Queen Elizabeth II. Der Nachrichtenagentur PA zufolge könnte der Name Adelaide sowohl von Queen Adelaide inspiriert sein, die mit König William IV. verheiratet war, als auch von Maria Adelaide von Portugal. Der Name Annina geht demnach auf eine persönliche Verbindung von Eugenie und ihrem Mann Jack Brooksbank (40) zurück, die nicht enthüllt worden sei.

Zwei grosse Brüder

Adelaide war am 3. August in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon zur Welt gekommen. Mit ihrem Mann Jack hat Eugenie bereits die Söhne August (5) und Ernest (3). «Augie und Ernie sind jetzt schon die besten grossen Brüder», schrieb sie bei Instagram.

Prinzessin Eugenie ist die jüngere Tochter von Andrew Mountbatten-Windsor und dessen Ex-Frau Sarah Ferguson. Andrew wiederum ist der Bruder von König Charles III. Der Skandal um den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hatte den früheren Prinzen zu Fall gebracht. (sda/dpa)