wechselnd bewölkt16°
DE | FR
burger

Europa League live: Slovan Bratislava – YB – die Quali in Ticker und TV

SRF 2 - HD - Live

YB auf Europa-League-Kurs – Males im Spital

21.08.2025, 19:0022.08.2025, 06:22

Mit den Young Boys, Servette und Lausanne kämpfen am Donnerstagabend drei Schweizer Klubs im Playoff um den Einzug in die Ligaphase des Europacups. Die Berner treffen im Duell für die Europa League zunächst auswärts auf Slovan Bratislava (20.15 Uhr). Die Partie gibt es hier im Liveticker und im Stream vom SRF.

Im Playoff für die Conference League misst sich Servette in Krakau mit Schachtar Donezk (20.00 Uhr), Lausanne-Sport empfängt zuhause Besiktas Istanbul (20.15 Uhr). Die Liveticker zu beiden Spielen findest du ganz oben in dieser Story.

Die Rückspiele finden jeweils am nächsten Donnerstag statt. (nih/sda)

Zoff mit Shaqiri? So reagiert FCB-Trainer Magnin auf die Kritik
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Die grössten Schweizer Europacup-Erfolge im Fussball
1 / 53
Die grössten Schweizer Europacup-Erfolge im Fussball
Saison 2024/25: Zum ersten Mal seit elf Jahren und erst zum zweiten Mal in der Klubgeschichte schafft es der FC St.Gallen in einen europäischen Wettbewerb: Dank dem 2:1-Auswärtssieg in der Türkei bei Trabzonspor qualifizieren sich die Ostschweizer für die Conference League.
quelle: imago/seskim photo tr / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser Justin-Bieber-Doppelgänger führte alle hinters Licht
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
5 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
5
Meistgelesen
1
Hurra, die lustigsten Fails der Woche sind da!
2
Shaqiri brüllt den Trainer an – und winkt mit dem Zaunpfahl in Richtung Klubboss Degen
3
Erneuerbare: China macht den Rest der Welt lächerlich
4
Bis zu 46 Grad – so sehen die Wetter-Szenarien der Schweiz aus
5
25 Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (und dich umso älter aussehen lassen)
Meistkommentiert
1
Rekordtransfer im Frauenfussball +++ Basel kassiert wohl mit: Ex-Spieler Diouf zu Inter
2
Donald Trump kauft Anleihen für über 100 Millionen US-Dollar
3
Fix: Waeber ab 2026 bei zurück bei Gottéron +++ ZSC verlängert mit Riedi und Sigrist
4
Rösti will neue Auto-Steuer: Eine Zahl geistert herum – und sorgt bereits für Kritik
5
Baustelle im Zürcher Seefeld – Autofahrer toben
Meistgeteilt
1
Selenskyj gibt Trump recht – und deutet mehr Gegenangriffe an
2
Israel meldet Raketenangriff auf Warenkorridor +++ Zahlreiche Tote bei Angriffen in Gaza
3
Trump will mit Militär und Polizei auf Washingtons Strassen patrouillieren
4
Trump hat Freude: Republikaner drücken in Texas umstrittene Wahlkreis-Reform durch
5
Vingegaard sagt Rad-WM ab +++ Schweizer Basketballer dürfen zur WM-Quali