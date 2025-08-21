Kennst du alle Bundesliga-Torschützenkönige der letzten 25 Jahre? Der Spieler mit den meisten Treffern in der Bundesliga erhält jeweils die Torjägerkanone. Bild: www.imago-images.de

Morgen Freitag geht die Bundesliga als eine der letzten Topligen wieder los. Traditionell eröffnet der Meister die neue Saison: Bayern München trifft auf Leipzig (20.30 Uhr). Vielleicht steht dann auch der neue Torschützenkönig auf dem Feld. Vorher wollen wir von dir aber diejenigen der letzten 25 Jahre wissen.

Niklas Helbling Folge mir

Mehr «Quiz»

In der Super League rollt der Ball schon seit einigen Wochen wieder, am vergangenen Wochenende nahmen auch Premier League, La Liga und Ligue 1 den Spielbetrieb wieder auf und nun beginnen auch die neuen Saisons der Bundesliga und der Serie A. Am Freitagabend (20.30 Uhr, live auf Sat 1) eröffnet Meister Bayern München die Saison gegen Leipzig.

Wenn wir Glück haben, sehen wir dann schon eine Menge Tore und vielleicht die ersten Saisontreffer des nächsten Torschützenkönigs. Zuvor testen wir aber, wie gut du dich mit den Torjägern der Bundesliga der letzten 25 Jahre auskennst. Insgesamt sind es 22 Namen, nur zwei Spieler haben es geschafft, die Torjägerkanone mehrmals zu gewinnen. In manchen Jahren gab es zwei Gewinner.

So geht's:

Nenne den Namen des Fussballers.

Der Nachname genügt.

Die Reihenfolge spielt keine Rolle.

Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teils auch falsche Schreibweisen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.

Als Hinweise stehen dir die Saison, die Nationalität, der damalige Klub sowie die Anzahl Tore zur Verfügung.

Es läuft ein Countdown von 20 Minuten.

Drücke auf «Play» und los geht's.

Viel Erfolg!