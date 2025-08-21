Jake Paul (rechts) steigt erneut in den Ring. Bild: keystone

Influencer Jake Paul kämpft im November gegen ungeschlagenen Leichtgewichtsweltmeister

Jake Paul steigt im November wieder in den Ring. Der zum Boxer gewordene Youtuber und Influencer fordert am 14. November 2025 in Atlanta den Leichtgewichtsweltmeister Gervonta «Tank» Davis. Das Duell wird live auf Netflix übertragen.

Es wird wohl die grösste Herausforderung in Pauls Box-Karriere sein. Der 28-Jährige steigt seit fünf Jahren professionell in den Ring. Seine Bilanz lässt sich zwar sehen (12 Siege, davon sieben per Knockout gegenüber einer Niederlage), doch Experten werfen dem «Problem Child» auch vor, stets nur einfache Gegner zu Show-Zwecken aussucht.

Gervonta Davies ist ungeschlagener Weltmeister. Bild: keystone

Ein solcher ist Gervonta Davis sicher nicht. Der 30-jährige US-Amerikaner ist Leichtgewichtsweltmeister und als solcher ungeschlagen. Seine Bilanz: 30 Siege (davon 28 durch Knockout) und ein Remis. Davis gilt als einer der gefährlichsten und technisch stärksten Box-Profis der Welt.

Grosser Gewichtsunterschied

Im Duell mit Paul hat der «Tank» allerdings einen Nachteil: Grösse und Gewicht. Paul misst 1,85 m und ist damit 19 Zentimeter grösser als Davis, der eine um 22 Zentimeter kürzere Reichweite hat. Zudem wurde Paul bei seinem letzten Wettkampf mit 90,5 Kilogramm gewogen, während Davis nur 60,6 Kilo auf die Waage brachte. Dieser grosse Unterschied von rund 30 Kilo könnte sich für den Weltmeister als gefährlicher Nachteil herausstellen. Noch ist also unklar, in welcher Gewichtsklasse und über wie viele Runden der Kampf vom November stattfinden wird. Es dürfte im Vorfeld noch zu vielen Diskussionen über die Legitimität des Kampfes kommen. Um den Weltmeistertitel von Davis wird es in keinem Fall gehen.

Jake Paul hat einiges an Erfahrung mit grossen Showkämpfen. Letztes Jahr schlug er Boxlegende Mike Tyson (damals 58) in einem ebenfalls auf Netflix übertragenen Kampf einstimmig nach Punkten. Erst im Juli dieses Jahres gewann er ebenfalls nach Punkten gegen den Ex-Weltmeister Julio César Chávez Jr. (abu)