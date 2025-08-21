bedeckt, wenig Regen18°
DE | FR
burger
Sport
Kampfsport

Jake Paul vs Gervonta Davis – den Kampf gibt's im November auf Netflix

FILE - Jake Paul, right, throws a punch at Julio Cesar Chavez Jr. during their cruiserweight boxing match on June 28, 2025, in Anaheim, Calif. (AP Photo/Etienne Laurent, File) Paul Davis Boxing
Jake Paul (rechts) steigt erneut in den Ring.Bild: keystone

Influencer Jake Paul kämpft im November gegen ungeschlagenen Leichtgewichtsweltmeister

21.08.2025, 13:3221.08.2025, 13:32
Mehr «Sport»

Jake Paul steigt im November wieder in den Ring. Der zum Boxer gewordene Youtuber und Influencer fordert am 14. November 2025 in Atlanta den Leichtgewichtsweltmeister Gervonta «Tank» Davis. Das Duell wird live auf Netflix übertragen.

Es wird wohl die grösste Herausforderung in Pauls Box-Karriere sein. Der 28-Jährige steigt seit fünf Jahren professionell in den Ring. Seine Bilanz lässt sich zwar sehen (12 Siege, davon sieben per Knockout gegenüber einer Niederlage), doch Experten werfen dem «Problem Child» auch vor, stets nur einfache Gegner zu Show-Zwecken aussucht.

Gervonta Davis talks to the referee during the fourth round of a WBA lightweight championship boxing bout against Lamont Roach Sunday, March 2, 2025, in New York. (AP Photo/Frank Franklin II) Davis Ro ...
Gervonta Davies ist ungeschlagener Weltmeister.Bild: keystone

Ein solcher ist Gervonta Davis sicher nicht. Der 30-jährige US-Amerikaner ist Leichtgewichtsweltmeister und als solcher ungeschlagen. Seine Bilanz: 30 Siege (davon 28 durch Knockout) und ein Remis. Davis gilt als einer der gefährlichsten und technisch stärksten Box-Profis der Welt.

Grosser Gewichtsunterschied

Im Duell mit Paul hat der «Tank» allerdings einen Nachteil: Grösse und Gewicht. Paul misst 1,85 m und ist damit 19 Zentimeter grösser als Davis, der eine um 22 Zentimeter kürzere Reichweite hat. Zudem wurde Paul bei seinem letzten Wettkampf mit 90,5 Kilogramm gewogen, während Davis nur 60,6 Kilo auf die Waage brachte. Dieser grosse Unterschied von rund 30 Kilo könnte sich für den Weltmeister als gefährlicher Nachteil herausstellen. Noch ist also unklar, in welcher Gewichtsklasse und über wie viele Runden der Kampf vom November stattfinden wird. Es dürfte im Vorfeld noch zu vielen Diskussionen über die Legitimität des Kampfes kommen. Um den Weltmeistertitel von Davis wird es in keinem Fall gehen.

Mike Tyson kann sich kaum an Box-Kampf gegen Jake Paul erinnern

Jake Paul hat einiges an Erfahrung mit grossen Showkämpfen. Letztes Jahr schlug er Boxlegende Mike Tyson (damals 58) in einem ebenfalls auf Netflix übertragenen Kampf einstimmig nach Punkten. Erst im Juli dieses Jahres gewann er ebenfalls nach Punkten gegen den Ex-Weltmeister Julio César Chávez Jr. (abu)

Mehr Kampfsport:
Bald auch bei Olympia? Boxverband bestätigt Geschlechtertests vor WM
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Der legendäre Kampf zwischen Tyson und Holyfield
1 / 12
Der legendäre Kampf zwischen Tyson und Holyfield
Am 28. Juni 1997 duellierten sich Mike Tyson und Evander Holyfield im MGM Grand in Las Vegas. Es sollte einer der legendärsten Kämpfe der Boxgeschichte werden.
quelle: ap / jack dempsey
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Boxende Kängurus krachen auf Familienzelt und erschrecken Kinder
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Russland erneut mit grossem Luftangriff auf die Ukraine
2
Hurra, die lustigsten Fails der Woche sind da!
3
Bis zu 46 Grad – so sehen die Wetter-Szenarien der Schweiz aus
4
Französischer Skandalstreamer Jean Pormanove stirbt vor laufender Kamera
5
So viel verdienen Lehrpersonen in der Schweiz
Meistkommentiert
1
Chelsea erpresst den BVB +++ GC holt spanischen Offensivspieler
2
Erneuerbare: China macht den Rest der Welt lächerlich
3
Rösti will neue Auto-Steuer: Eine Zahl geistert herum – und sorgt bereits für Kritik
4
Gouverneur Newsom trollt Trump – so reagiert die MAGA-Welt
5
25 Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (und dich umso älter aussehen lassen)
Meistgeteilt
1
Trump hat Freude: Republikaner drücken in Texas umstrittene Wahlkreis-Reform durch
2
Unklare Zollregelung: Belgische Post stellt vorerst Paketversand in die USA ein
3
Iran beginnt Marinemanöver +++ UN fordern Sofort-Stopp von Israels Siedlungsplänen
4
AHV muss trotz besserer Aussichten mit Defizit rechnen
Er ist seit 1997 Profi – brasilianischer Goalie stellt Fussball-Weltrekord auf
Fabio Deivson Lopes Maciel fiel schon bei der Klub-WM auf. Mit 44 Jahren war er der mit Abstand älteste Spieler. Nun hat er einen weiteren Rekord aufgestellt.
Im Maracana-Stadion erlebte Fabio einen besonderen Abend: Der 44-jährige Torhüter von Fluminense stand im Achtelfinale der Copa Sudamericana gegen América de Cali (2:0) zum 1391. Mal in einem Pflichtspiel auf dem Platz – und schrieb damit Fussballgeschichte. Sein Klub meldete, dass er damit den bisherigen Weltrekord von Englands Torwartlegende Peter Shilton übertroffen hat.
Zur Story