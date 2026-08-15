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Deutschland: Keine Rauchsäule mehr über Hürtgenwald

Keine Rauchsäule mehr über Hürtgenwald (D) – «die Nacht war gut»

Beim grössten Waldbrand in der NRW-Geschichte steht nach ununterbrochenen Löscharbeiten keine riesige Rauchsäule mehr über dem Hürtgenwald in Deutschland.
15.08.2026, 08:4815.08.2026, 08:48

«Die Nacht war gut», sagte Landrat Ralf Nolten (CDU) am Morgen der Deutschen Presse-Agentur. Es habe sehr gute Fortschritte bei der Bekämpfung des Brandes gegeben.

Nachtaufnahme: Waldbrand im Hohen Venn hinter Windkraftr�dern bei Kleinhau Nachtaufnahme aus Kleinhau Gemeinde H�rtgenwald: Am Horizont, rund 26 Kilometer entfernt in Belgien, erhellt r�tlicher Flamme ...
Eine Nachtaufnahme des Brandes.Bild: www.imago-images.de

Die Bundeswehr habe in der Nacht weitere breite Schneisen in das Areal geschlagen. Das Hauptbrandgeschehen sollte nicht überschlagen in andere Bereiche. Die Anzahl der Bergepanzer sei auch von zwei auf vier erhöht worden.

Der Landrat geht davon aus, dass heute die gleiche Zahl an Hubschraubern wie am Vortag im Einsatz sein wird. Nolten hofft, dass die Löscharbeiten so weit vorankommen können, dass es kein offenes grosses Feuer mehr in dem Wald wütet.

Das aktuelle Geschehen sei kein Vergleich mit dem des Vortages: «Gestern Morgen war echter Kampf und jetzt ist kontrolliertes Arbeiten», verdeutlichte der Landrat. (hkl/sda/dpa)

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