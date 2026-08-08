Löschhelikopter stürzt bei Waldbrand in Utah ab

Ein Löschhelikopter mit zwei Personen an Bord ist unweit eines riesigen Waldbrandes im US-Bundesstaat Utah abgestürzt. Ob die Insassen überlebten, blieb unklar.

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Die US-Luftfahrtbehörde (FAA) teilte auf Anfrage der deutschen Nachrichtenagentur DPA mit, dass nach vorläufigen Erkenntnissen ein Helikopter des Typs Sikorsky-S-64 am Freitag gegen 10.00 Uhr (Ortszeit) im Raum der Kleinstadt Richfield abgestürzt sei. Solche Schwerlast-Helikopter können Löschwasser transportieren.

Auch in Utah wüten derzeit Waldbrände. Bild: keystone

Von der Bundesverkehrssicherheitsbehörde NTSB hiess es in einem Post auf der Plattform X lediglich, dass sie den Absturz untersuche. Die US-Forstbehörde schrieb auf Facebook, dass Einsatzkräfte zu einem Unfall mit einem Löschhelikopter in der Nähe des «Widemouth-2»-Feuers im Bereich eines Nationalforsts – dem Fishlake National Forest – gerufen worden seien. Seit Tagen brennt es in dem zentral gelegenen Gebiet Utahs im Südwesten der USA. (sda/dpa)