Der Treno Gottardo fährt auf einer der schönsten Zugstrecken der Schweiz. Bei Biaschina führt sie über die Ticino-Brücke. Bild: Schweizerische Südostbahn AG / Thomas Kessler

Zugestiegen

Wie Ferien! Geniesse die wunderschöne Panoramastrecke ins Tessin ⛰️🏰☀️

Mit dem Treno Gottardo erleben Reisende aus der Ost- und der Zentralschweiz eine der schönsten Panoramastrecken ins Tessin.

Julia Hanauer

Contentpartnerschaft mit SBB



Die Reise ins Tessin kostet mit dem Treno-Gottardo-Hit der SOB 20 Franken (Preisbeispiel mit Hin- und Rückfahrt, 2. Klasse, Halbtaxabo).



Weitere Informationen:

– Zugang zu exklusiven Selezione-Treno-Gottardo-Angeboten für Freizeiterlebnisse mit attraktiven Rabatten.

– Gültig ab einem Halteort des Treno Gottardo (IR26/46).

– An- und Rückreise aus der/in die Ostschweiz im Voralpen-Express bis/ab Arth-Goldau zum Spezialpreis.

– Monatlich limitiert auf 1111 Tickets und nur online buchbar unter

– Juniorkarten und die Kinder-Mitfahrkarten sind in Kombination mit dem Treno-Gottardo-Hit ebenfalls gültig.



Weitere Informationen unter:



Es handelt sich nicht um bezahlten Inhalt. Dieser Blog ist eine Contentpartnerschaft mit der SBB. Die Beiträge werden von verschiedenen Journalistinnen und Journalisten verfasst.Die Reise ins Tessin kostet mit dem Treno-Gottardo-Hit der SOB 20 Franken (Preisbeispiel mit Hin- und Rückfahrt, 2. Klasse, Halbtaxabo).Weitere Informationen:– Zugang zu exklusiven Selezione-Treno-Gottardo-Angeboten für Freizeiterlebnisse mit attraktiven Rabatten.– Gültig ab einem Halteort des Treno Gottardo (IR26/46).– An- und Rückreise aus der/in die Ostschweiz im Voralpen-Express bis/ab Arth-Goldau zum Spezialpreis.– Monatlich limitiert auf 1111 Tickets und nur online buchbar unter www.trenogottardo.ch/ciaoticino – Juniorkarten und die Kinder-Mitfahrkarten sind in Kombination mit dem Treno-Gottardo-Hit ebenfalls gültig.Weitere Informationen unter: trenogottardo.ch Es handelt sich nicht um bezahlten Inhalt.

Während die einen auf ihrem Weg in den Süden vor dem Gotthardtunnel im Stau stehen, fühlen sich Reisende im Treno Gottardo bereits wie im Urlaub. Die 140 Jahre alte Gotthard-Panoramastrecke führt über tiefe Schluchten, entlang von glitzernden Seen, vorbei an historischen Bauten und steilen Bergwänden. Reisende geniessen grossartige Aus- und Weitblicke und tauchen an ihrem Ziel ein in Kultur, Kulinarik und Historie.

Höhenflüge und tiefe Schluchten

Die Strecke des Treno Gottardo gilt als die schönste Verbindung zwischen Nord und Süd. Der moderne und komfortable Zug der Schweizerischen Südostbahn AG (SOB) verkehrt in Kooperation mit der SBB ab Zürich und Luzern mit Endstation Locarno. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten säumen diesen Abschnitt.

Eintauchen ins mittelalterliche Leben können Reisende beispielsweise in Bellinzona. Die drei mittelalterlichen Burgen, die sich über der Stadt erheben, sind nicht nur historisch bedeutsam, sondern auch Unesco-Weltkulturerbe. Wer hoch hinaus will, nimmt die Seilbahnen und betrachtet innert kürzester Zeit die Welt von oben. Auch Kulinarik und Kultur kommen nicht zu kurz, ob bei einer Führung und einer Degustation in einer Mälzerei oder beim Besuch von ausgewählten Museen.

Über das höchste Viadukt der Schweiz

Reisende aus der Ostschweiz, freuen sich doppelt, denn sie können mit dem Voralpen-Express Richtung Zentralschweiz fahren und dabei die vielfältige Landschaft entlang der Strecke bewundern. Stündlich rollt der Voralpen-Express zwischen St. Gallen und Luzern über das 99 Meter hohe Sitterviadukt, die höchste Eisenbahnbrücke der Schweiz, vorbei am Rothenthurmer Hochmoor, über den Seedamm von Rapperswil mit Blick auf den Zürichsee und später auf die Rigi und die Schwyzer Mythen, die mit ihrem majestätischen Aussehen beeindrucken.

In Arth-Goldau erfolgt einfach und bequem der Umstieg vom Voralpen-Express in den Treno Gottardo, der die Reisenden in den Süden bringt.

35 schrecklich lustige Panorama-Fails 1 / 37 35 schrecklich lustige Panorama-Fails