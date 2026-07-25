bild: Tetiana Bukhinska/gärtner graf

Gärtner Graf

Sieht dein Lavendel traurig aus? So machst du ihn glücklich



Er duftet nach Süden, sieht wunderschön aus – und geht im Garten trotzdem oft ein: Lavendel. Viele machen bei Standort und Pflege entscheidende Fehler. Mit ein paar einfachen Tricks bleibt er jedoch kompakt, gesund und blühfreudig.

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Herkunft

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Lavendel ist kein Fan von Schweizer Durchschnittswetter. Er stammt aus Griechenland und dem westlichen Mittelmeerraum, wo es trocken, sonnig und eher karg ist. Statt nährstoffreicher Erde kennt er vor allem steinige, warme Hänge.

Standort

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Der grösste Fehler: zu viel des Guten. Lavendel liebt eher mediterranen Minimalismus. Heisst konkret: viel Sonne, magerer, gut durchlässiger Boden und auf keinen Fall Staunässe. Zu viel Wasser ist der schnellste Weg zu Wurzelfäule und verringert zudem seine Winterhärte.

Regelmässiger Schnitt

Schneide deinen Lavendel jedes Jahr – am besten zweimal –, damit er kompakt bleibt. Lässt du ihn mehrere Jahre ungeschnitten wachsen, fällt er auseinander und verkahlt von unten her. Die verholzten Äste bilden von selbst keine neuen Triebe und treiben auch nach einem Rückschnitt nur widerwillig aus.

Sommerschnitt

Wenn der Lavendel verblüht, ist der richtige Zeitpunkt für den ersten Schnitt. Entferne alle verwelkten Blütentriebe und kürze die Triebspitzen um etwa ein Drittel. Wichtig: Lass die älteren, belaubten Teile stehen. So bleibt die Pflanze schön dicht, steckt keine Energie in die Samenbildung und zeigt im Frühherbst oft noch eine zweite, kleinere Blüte.

Frühjahrsschnitt

Der zweite Schnitt erfolgt im Spätwinter – idealerweise zwischen Ende Februar und Mitte März, noch vor dem neuen Austrieb. Nach besonders kalten Wintern lohnt es sich jedoch, etwas länger zu warten, im Zweifel bis Anfang April. Wichtig ist, dass kein Dauerfrost mehr droht. Dann kannst du den Lavendel kräftig zurückschneiden – um etwa die Hälfte bis zwei Drittel.

Gärtner Graf Beat Graf begann seinen beruflichen Werdegang vor 39 Jahren mit einer Lehre zum Baumschulisten. Nach einer umfassenden Aus- und Weiterbildung folgten viele weitere Jahre als Besitzer einer Staudengärtnerei. Mit 51 Jahren verkaufte er den Betrieb und gründete 2022 die GÄRTNER GRAF AG. Hier geht es zum Gärtner Graf Blog

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