Sommeraster (Aster × frikartii 'Wunder von Stäfa') bild: Gärtner Graf

Gärtner Graf

Diese 5 Pflanzen machen deine Rosen noch schöner

Rosen sind die Königinnen im Garten und brauchen das passende Gefolge. Diese Pflanzen passen perfekt, denn sie lieben denselben Standort, haben ähnliche Ansprüche und blühen zur gleichen Zeit.

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1. Tipp: Sommeraster

Sommeraster (Aster × frikartii 'Wunder von Stäfa') bild: Gärtner Graf

Mich zeichnen vor allem meine grossen Blüten aus, die aus Zungenblüten und Röhrenblüten bestehen und in der Mitte eine gelbe Scheibe besitzen. Zudem blühe ich sehr lange und bilde lockere, halbkugelige Büsche, die Eleganz ausstrahlen.

Je mehr Sonne ich bekomme, desto üppiger blühe ich. Ich toleriere zwar Halbschatten, aber meine Blühfreudigkeit lässt dann nach. Zudem mag ich gut durchlässige Gartenböden – Staunässe oder dauerhaft nasse Füsse behagen mir nicht. Erfahre mehr zu meiner Schweizer Herkunft.

2. Tipp: Bergminze

Bergminze (Clinopodium nepeta subsp. nepeta) bild: gärtner graf

Ich blühe ausdauernd und reichlich. Auch wenn meine Blüten klein sind, wirken sie beeindruckend. Ihre Farbe reicht von weiss bis zartviolett. Zerreibst du meine Blätter, verströme ich einen intensiven, aromatischen Duft. Damit spreche ich gleich mehrere deiner Sinne an.

Warme, sonnige Plätze sind mir am liebsten, und ich gedeihe besonders gut in trockenen, durchlässigen und nährstoffarmen Böden. Möchtest du wissen, ob du meine Blätter als Gewürz- oder Heilkraut verwenden kannst?

3. Tipp: Prachtkerze

Prachtkerze (Oenothera lindheimerii) Bild: Gärtner graf

In den letzten Jahren bin ich zu Recht zu einer Modepflanze avanciert. An meinen lockeren, langen Blütenrispen bilde ich ab Juni immer wieder neue kleine Einzelblüten. So merkst du gar nicht, dass ich jede Blüte – ähnlich wie die Taglilien (Hemerocallis) – nur für einen einzigen Tag öffne. Dank meinem zierlichen, aufrechten Wuchs füge ich mich mühelos in fast jede Lücke in deinem Garten ein.

Gib mir bitte einen durchlässigen, trockenen und nährstoffarmen Boden, dann werde ich dir lange Freude bereiten. Ein sonniges Plätzchen entspricht mir ebenso. Und wenn ich vor Wind geschützt stehe, können meine Blütenstängel weniger leicht brechen. Lerne mich noch besser kennen, damit du möglichst lange an mir Freude hast.

4. Tipp: Steppen-Salbei

Steppen-Salbei (Salvia nemorosa) bild: gärtner graf

Die eleganten, schlanken Blütenkerzen vereinen sich zu einem Blumenmeer von einmaliger Schönheit. Meine Farbpalette reicht von Weiss über zartes Rosa bis hin zu leuchtendem Blauviolett. So bin ich ein Magnet für zahlreiche Insekten wie Honigbienen, Wildbienen und Hummeln, gelegentlich auch für Schmetterlinge.

Gib mir bitte einen kalkhaltigen, durchlässigen Boden und einen sonnigen Platz in deinem Garten. Besonders gerne begleite ich die gleichzeitig blühenden Rosen. Und in grösseren Gruppen gepflanzt, kann ich meine Schönheit besonders gut entfalten. Pflegst du mich richtig, danke ich dafür mit einer längeren Blütezeit.

5. Tipp: Mädchenauge

Quirlblättriges Mädchenauge (Coreopsis verticillata) bild: gärtner graf

Ich werde geliebt für meine reiche, lange Blütezeit. Doch auch mein feines, nadelartiges Laub ist attraktiv. Mit meinen kurzen Ausläufern bilde ich dichte, vieltriebige Bestände, die deinen Garten mühelos mit Struktur bereichern.

Gib mir einen sonnigen Standort, denn im Halbschatten verliere ich schnell meine Blühfreude. Ich bin genügsam, brauche wenig Wasser und vertrage trockene Phasen gut – doch Staunässe, besonders im Winter, kann mir schaden. Möchtest du wissen, was mich so besonders macht?

Gärtner Graf Beat Graf begann seinen beruflichen Werdegang vor 39 Jahren mit einer Lehre zum Baumschulisten. Nach einer umfassenden Aus- und Weiterbildung folgten viele weitere Jahre als Besitzer einer Staudengärtnerei. Mit 51 Jahren verkaufte er den Betrieb und gründete 2022 die GÄRTNER GRAF AG. Hier geht es zum Gärtner Graf Blog

Fragen?

Hast du Fragen rund ums Thema Garten? Wie du ungeliebtes Ungeziefer loswirst? Welche Pflanzen besonders gut zusammen gedeihen? Dann schick uns gerne deine Frage an garten@watson.ch und vielleicht wird sie bald hier im Blog beantwortet.

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