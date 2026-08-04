«The Odyssey» bricht alle Kino-Rekorde. Bild: keystone

Nach Nolans «The Odyssey»: Diese Schauspielerin ist plötzlich arbeitslos

Christopher Nolans «The Odyssey» ist ein Erfolg auf ganzer Linie. Besonderes Lob gilt Circe-Darstellerin Samantha Morton. Doch seit den Dreharbeiten zum Epos sieht es jobmässig bei ihr gar nicht gut aus.

Anika Jany / watson.de

Mehr «Leben»

Gemeinsam mit «Spider-Man: Brand New Day» feierte Christopher Nolans «Odyssey» jüngst das erfolgreichste Kino-Wochenende aller Zeiten. Das Epos kommt mit einer riesigen Star-Besetzung rund um Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway und Samantha Morton daher.

Vor allem Letztere konnte sich vor Lob gar nicht mehr retten. Ihre Darstellung als Zauberin Circe gehört zu den meistdiskutierten des Films und wird als beste Performance von «The Odyssey» gefeiert. Doch dieser Siegeszug wirkt sich nicht wirklich auf Mortons Berufsleben aus.

Wie sie nun zugibt, ist sie seit dem Ende der «Odyssey»-Dreharbeiten arbeitslos.

Samantha Morton ist arbeitslos – trotz «Odyssey»-Erfolg

Als Schauspielerin oder Schauspieler hangelt man sich von einem Engagement zum nächsten. Und während Morton eine wichtige Rolle in Nolans «Odyssey» übernahm, gibt sie im Podcast «Happy Sad Confused» nun zu, dass es beruflich nicht gut bei ihr aussieht:

«Ich habe seit den Dreharbeiten zu ‹The Odyssey› ein Jahr lang nicht gearbeitet, und ich habe wirklich gute Agenten und einen Manager, aber letztendlich bin ich 49. Ich glaube schon, dass ich eine gute Schauspielerin bin, aber es gibt eben auch andere gute Schauspielerinnen. Verstehen Sie, was ich meine? Die Verhältnisse in der Branche haben sich massiv verändert.»

Damit entfacht Samantha Morton die Ageism-Debatte in Hollywood erneut. Immer mehr anerkannte Schauspielerinnen und Schauspieler erklären, dass sie Schwierigkeiten haben, in einer sich so schnell verändernden Branche in ihrem Alter noch eine Rolle zu bekommen. Vor allem in Hinsicht auf die zahlreichen guten Newcomer.

Samantha Morton bei der Odyssey-Premiere. Bild: www.imago-images.de

Samantha Morton will schauspielern, bis sie 80 ist

Trotz allem ist Samantha Morton zuversichtlich, noch bis weit in ihre Achtziger hinein arbeiten zu können. Doch auch für so eine etablierte Schauspielerin wie Morton war der Anruf von Meister-Regisseur Nolan für «The Odyssey» ein Grund zur Freude – und für Tränen.

Die Emotionen des «The Walking Dead»-Stars kochten über angesichts dieser grossen Möglichkeit – insbesondere vor dem Hintergrund einer verpassten Rolle in Nolans «The Prestige» aus dem Jahr 2006.

Im selben Interview gibt die 49-Jährige allerdings auch zu, dass der Job als Schauspielerin mit vielen Hürden und Ängsten verbunden ist:

«Es gab Zeiten, in denen die Dinge nicht so liefen, wie ich es mir gewünscht hätte, und ich war sowohl kreativ als auch finanziell sehr unglücklich, denn ich habe drei Kinder, einen Hauskredit und ein Leben.»

Morton sorgte mit ihrer Darstellung als Circe in Christopher Nolans «Odyssey» schon in der frühen Award-Saison für Aufsehen. Die Gerüchteküche brodelt und viele sind sich sicher, dass die Schauspielerin für ihren etwa zehnminütigen Auftritt in dem Epos als Beste Nebendarstellerin bei den Oscars nominiert sein wird.