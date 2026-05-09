Fuchsie bild: Gärtner graf

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Die 5 besten mehrjährigen Pflanzen für deinen Balkon

Keine Lust, deinen Balkon jedes Jahr neu zu bepflanzen? Kannst du machen – musst du aber nicht. Gärtner Graf stellt dir mehrjährige Pflanzen vor, die mit wenig Wasser auskommen oder auch im Schatten gut wachsen.

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1. Tipp: Fuchsie

Fuchsie (Fuchsia magellanica 'Madame Cornelissen') Bild: Gärtner Graf

Ich blühe üppig vom Sommer bis in den Herbst hinein. Und meine eleganten Blüten zeigen ein unvergleichliches Farbenspiel: Sie sind meistens zweifarbig, manchmal sogar mehrfarbig. Die Blütenkrone ist andersfarbig als die Röhre. Und auch die Farbe meiner Kelchblätter bildet oft einen hübschen Kontrast zur Krone. Meine Farbpalette reicht von Weiss über Rosa und Violett bis zu den verschiedensten Rottönen.

Pflanzen kannst du mich nicht nur an schattige und halbschattige Standorte, sondern auch an sonnige Plätze. Dort wachse ich dann kompakter und blühe noch reichhaltiger als im Schatten. Beachte aber, dass mein Wurzelbereich immer schattig, kühl und feucht ist. Sei bitte nicht beunruhigt, wenn ich bei hohen Temperaturen meine Blätter kurzzeitig hängen lasse. Ich schütze mich so vor zu hoher Verdunstung. Setzt du im Freiland an meinen Fuss wintergrüne Pflanzen, verbesserst du meine Frosthärte. Möchtest du mich noch besser kennenlernen.

2. Tipp: Taubenskabiose

Taubenskabiose (Scabisosa columbaria) Bild: Gärtner Graf

Meine Blätter verändern sich im Laufe des Jahres deutlich: Im frühen Frühjahr sind sie rundlich und nur leicht gesägt, mit fortschreitendem Jahr und kräftiger Blüte werden sie immer stärker geschlitzt.

Auch meine Blüten variieren in ihrer Farbe und zeichnen sich durch eine üppige Nachblüte bis in den späten Oktober aus. Selbst danach bleibe ich noch attraktiv, denn meine kugeligen Samenstände sehen nicht nur schön aus, sondern dienen im Herbst den Vögeln als willkommene Nahrung.



Bin ich hier heimisch oder nicht?



3. Tipp: Mittagsblume

Mittagsblume (Delosperma cooperi) Bild: Gärtner Graf

Meine Triebe sind teils leicht verholzend und bilden ein dichtes Polster. Die dickfleischigen, sukkulenten Blätter speichern Wasser. Darüber erscheinen im Sommer unzählige Blüten in leuchtendem Violett-Purpur, sternförmig mit heller Mitte. Bei mildem Herbstwetter setze ich oft bis in den Oktober hinein farbige Akzente.

Pflanz mich an einen möglichst sonnigen Ort, der im Winter nicht nass ist. Ich bevorzuge gut drainierte, gerne steinige Böden. Dann bin ich überraschend winterhart – auch wenn sich meine Blätter bei Kälte rot verfärben. Hitze und Trockenheit machen mir dagegen nichts aus.

Erfahre noch mehr von mir.



4. Tipp: Bergminze

Bergminze (Clinopodium nepeta subsp. nepeta ‘Triumphator’) Bild: Gärtner Graf

Ich blühe ausdauernd und reich. Auch wenn meine Blüten klein sind, wirken sie beeindruckend. Ihre Farbe reicht von weiss bis zart violett. Zerreibst du meine Blätter, verströme ich einen intensiven, aromatischen Duft. So spreche ich gleich mehrere deiner Sinne an.

Ursprünglich stamme ich aus Süd- und Südosteuropa sowie Teilen des Nahen Ostens bis zum nördlichen Iran. Dort wachse ich auf steinigen, kalkhaltigen Böden zwischen Felsen, Mauern und auf Schuttflächen. In Gärten ist vor allem die sterile Sorte Triumphator verbreitet.

Lerne mich besser kennen, denn ich bin ein Multitalent.



5. Tipp: Zierlauch

Zierlauch (Allium senescens 'Millenium') bild: Gärtner Graf

Ich zeichne mich durch eine üppige Blütenpracht aus, die vom Hochsommer bis in den frühen Herbst erstrahlt. Meine Blütenbälle thronen auf 40 cm hohen stabilen Stängeln über dem grasartigen, dunkelgrünen Laub. Und ich bin nicht nur schön anzusehen, sondern bin auch bei Insekten äusserst beliebt.

Ich wachse gerne an vollsonnigen Plätzen und komme bestens mit Trockenheit zurecht. Besonders gut eigne ich mich für einen steinigen, durchlässigen Boden. Aber auch in Beeten, Rabatten sowie in Töpfen auf Balkon und Terrasse fühle ich mich wohl. Ich bin der schönste sommerblühende Zierlauch und hier erfährst noch mehr über mich.

Gärtner Graf Beat Graf begann seinen beruflichen Werdegang vor 39 Jahren mit einer Lehre zum Baumschulisten. Nach einer umfassenden Aus- und Weiterbildung folgten viele weitere Jahre als Besitzer einer Staudengärtnerei. Mit 51 Jahren verkaufte er den Betrieb und gründete 2022 die GÄRTNER GRAF AG. Hier geht es zum Gärtner Graf Blog

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