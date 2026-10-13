Der Jeep Compass 4xe ist der erste vollelektrische SUV mit Allradantrieb der Marke. Bild: Jeep

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Jeep wagt mit dem Compass 4xe einiges – wir haben ihn getestet

Mit 375 PS, Allradantrieb und einer angekündigten Reichweite von mehr als 600 Kilometern wird der neue Compass 4xe zum leistungsstärksten Modell der Baureihe. Doch Jeep hat ihm nicht einfach nur einen zweiten Elektromotor spendiert: Diese Version wurde vor allem dafür entwickelt, auch abseits des Asphalts zu bestehen. Fahrbericht.

Jerome Marchon Folge mir

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Die Modellpalette des neuen Compass setzte bisher auf eine etwas brave Vielfalt: ein Mild-Hybrid mit 145 PS, ein Plug-in-Hybrid mit 225 PS sowie zwei vollelektrische Versionen mit 213 beziehungsweise 231 PS. Damit war eigentlich schon für fast jeden Geschmack etwas dabei. Doch für ein Modell mit Jeep-Logo fehlte noch etwas Entscheidendes: ein echter Allradantrieb.

Genau den gibt es nun mit dem vollelektrischen, 375 PS starken Compass 4xe. Und erstmals stehen die drei Zeichen «4xe» bei Jeep nicht für einen Plug-in-Hybrid, wie es bisher üblich war.

Bislang den Plug-in-Hybriden von Jeep vorbehalten, kommt das Label «4xe» nun auch beim vollelektrischen Compass zum Einsatz. Bild: Jeep

Ein Compass mit echten Geländeambitionen

Diese Version unterscheidet sich nicht nur technisch von ihren Geschwistern. Zu erkennen ist sie an spezifischen Front- und Heckstossfängern, die besser für den Geländeeinsatz geeignet sind, sowie an schwarzen 19-Zoll-Felgen.

Mit grossflächigen Elementen aus unlackiertem Kunststoff zeigt der Compass deutlich seine Offroad-Ambitionen. Bild: Jeep

Die Bodenfreiheit nimmt um einen Zentimeter zu, und die Böschungswinkel vorn und hinten betragen 31 bzw. 28 Grad. Ansonsten ändern sich die Abmessungen kaum: 4,55 m lang, 1,93 m breit und 1,67 m hoch. Damit bleibt der Compass vergleichsweise handlich und bietet gleichzeitig grosszügige Platzverhältnisse, insbesondere im Fond. Der Kofferraum verliert bei dieser Version zwar 31 Liter, fasst aber weiterhin 510 bis 1527 Liter – mehr als genug für den Familienalltag.

Mehr Bodenfreiheit und Böschungswinkel von rund 30 Grad. Bild: Jeep

Jeep hat den Offroad-Gedanken auch im Innenraum konsequent weitergeführt. Die Sitzbezüge bestehen aus einem Polyurethan-Gewebe, das laut Hersteller doppelt so widerstandsfähig sein soll wie herkömmliche Textilien. Die Rücksitzlehnen sind mit einem Kratzschutz versehen, und dank dicker Gummimatten kann man ohne Bedenken mit schlammigen Schuhen, einem nassen Hund oder Sportausrüstung ins Auto steigen. Details zwar, aber solche, die gut zum Charakter des Fahrzeugs passen.

Im Innenraum wirken die Materialien hochwertig und sollen gleichzeitig besonders strapazierfähig sein. Bild: Jeep

375 PS und Allradantrieb

Technisch übernimmt der Compass 4xe die 96,3-kWh-Batterie der 231 PS starken Elektroversion, kombiniert sie jedoch mit zwei Motoren. Der vordere leistet 213 PS, während ein zweiter Elektromotor mit 180 PS die Hinterräder antreibt. Diese Architektur ist innerhalb der Plattform STLA Medium des Stellantis-Konzerns Jeep vorbehalten.

375 PS, um ordentlich Staub aufzuwirbeln ... Bild: Jeep

Die Systemleistung beträgt 375 PS. Damit beschleunigt der SUV in 5,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h, während die übrigen Elektroversionen dafür 8,5 Sekunden benötigen. Auf der Strasse ist der Unterschied natürlich deutlich spürbar. Ein etwas kräftigerer Druck aufs Fahrpedal genügt, um den Compass samt der Reisenden vehement nach vorne zu katapultieren. Dennoch hat Jeep nicht versucht, aus seinem Familien-SUV einen Nachfahren des brachialen Grand Cherokee Trackhawk aus dessen Glanzzeiten zu machen …

… oder ebenso mühelos über den Asphalt zu fegen. Bild: Jeep

Selbst im Sportmodus, der bis zu 70 % der Leistung auf die Hinterachse leiten kann, ähnelt das Fahrverhalten eher dem eines effizienten Allradlers als dem eines spielerisch heckbetonten Fahrzeugs. Die Lenkung überzeugt, und das Fahrwerk filtert Unebenheiten wirkungsvoll heraus. Kurz gesagt: Trotz seiner Fahrleistungen bietet der Compass weiterhin den Komfort, den man von einem Familien-SUV erwartet.

Über 600 km Reichweite angekündigt

Mit der 96-kWh-Batterie gibt Jeep eine Reichweite von mehr als 600 Kilometern an. Das sind rund 60 Kilometer weniger als bei der 231-PS-Version mit derselben Batterie. Angesichts der deutlich höheren Leistung und des Allradantriebs ist das dennoch ein durchaus interessantes Ergebnis.

Bis zu 600 km Reichweite stellt Jeep in Aussicht. Bild: Jeep

Über die Schaltwippen am Lenkrad lassen sich mehrere Rekuperationsstufen wählen. Ein echter «One Pedal»-Modus kann zudem über das Armaturenbrett aktiviert werden. Die Schnellladeleistung beträgt hingegen nur 160 kW. Für den Ladevorgang von 20 auf 80 % sind 31 Minuten einzuplanen. Für eine Batterie dieser Kapazität ist das heute nicht gerade spektakulär. Jeep betont allerdings, die Ladekurve so optimiert zu haben, dass die grosse 96,3-kWh-Batterie nicht länger an der Säule stehen muss als die kleinere 73,7-kWh-Batterie.

Wo ein Jeep den Unterschied machen muss

Seinen eigentlichen Sinn entfaltet dieser Compass jedoch erst, wenn der Asphalt endet. Allein der hintere Motor liefert 232 Nm Drehmoment, vorne sind es 345 Nm. Der Fahrmodusschalter bietet unter anderem einen «4WD Lock»-Modus, der die Traktion auf beiden Achsen sicherstellt. Eine Bergabfahrhilfe gehört ebenfalls zur Ausstattung.

Mit dem Schalter «Selec Terrain» lassen sich je nach Gelände verschiedene Fahrmodi auswählen. Bild: Jeep

Auf den von Jeep präparierten Pisten zeigte sich der Compass überraschend souverän und vor allem komfortabel. Noch aufschlussreicher war der technisch anspruchsvollere Parcours: Wasserdurchfahrten bis zu 48 cm Tiefe, starke Steigungen und Gefälle sowie ausgeprägte Achsverschränkungen brachten den SUV kaum aus der Ruhe. Und all das auf den serienmässigen Michelin-CrossClimate-Reifen, deren Profil eher auf Strassenfahrten als auf echtes Gelände ausgelegt ist.

Dem Jeep Compass 4xe lässt sich nur schwer der Weg versperren. Bild: Jeep

Natürlich darf man diesen Compass nicht mit einem Wrangler verwechseln. Doch in einem Segment, in dem die meisten elektrischen Allrad-SUV vermutlich nie anspruchsvolleres Terrain als eine verschneite Strasse sehen werden, ist seine tatsächliche Geländetauglichkeit ein echtes Unterscheidungsmerkmal.

Wasserdurchfahrt mit einem Elektroauto? Kein Problem! Bild: Jeep

Der Jeep-typischste Compass

Die technische Verwandtschaft mit den anderen Stellantis-Modellen ist nach wie vor unverkennbar. Der Compass teilt sich seine Plattform und bestimmte Konstruktionsmerkmale mit den Peugeot 3008/5008, dem Citroën ë-C5 Aircross sowie den DS N°7 und N°8.

Die Familienähnlichkeit mit seinen Stellantis-Konzernverwandten zeigt sich unter anderem beim Aufbau des Cockpits. Bild: Jeep

Doch Jeep hat die gemeinsame technische Basis offensichtlich genutzt, um daraus etwas zu machen, das stärker der eigenen DNA entspricht. Und genau hier überzeugt diese 4xe-Version wohl am meisten. Mit einem Einstiegspreis von 52 990 Franken ist sie weder die vernünftigste noch die günstigste Compass-Variante. Dafür ist sie wohl jene, die den legendären Namen aus vier Buchstaben am überzeugendsten verkörpert.

Jeep beweist, dass Offroad-Abenteuer auch elektrisch funktionieren. Bild: Jeep

Schnell auf der Strasse, komfortabel, mit ernst zu nehmender Reichweite und tatsächlich geländetauglich: Der Compass 4xe verleiht dem Modell endlich jene zusätzliche Portion Abenteuer, die man von einem Jeep erwarten darf.