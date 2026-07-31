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Es. Ist. Aus. Und. Vorbei. Und. Ganz. Schlimm.

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Emma Amour

Es. Ist. Aus. Und. Vorbei. Und. Ganz. Schlimm.

Lukas hat im Ausgang eine Trulla getroffen. Die Trulla hat Lukas mit nach Hause genommen. Trulla und Lukas hatten Sex. Jetzt habe ich keinen Lukas mehr. Und keinen Sex.
31.07.2026, 10:0231.07.2026, 10:02
Emma Amour
Emma Amour

Logischerweise geht's hier nicht nur um Sex. Aber es ist, wie es ist. Wenn du lange keinen Sex hattest und dann plötzlich ultraviel Sex hast, weil du frisch verschossen bist, dann ist das der Himmel auf Erden.

Ich hatte den Himmel auf Erden. Mit Lukas.

Knapp drei Monate lang hatten wir die beste Zeit, den besten Sex und den besten Chat.

Ich war und bin maximal verliebt. Lukas irgendwie schon auch. Dann aber auch wieder nicht, weil er das nicht will, weil er gefühlt erst gestern seine 22-jährige Beziehung beendet hat.

Das war bis letztes Wochenende der Status Quo.

Geben 22 Jahre Beziehung Sex mit 10 Frauen?

Am Samstag war Lukas am Geburifest eines Kumpels. Ebenfalls anwesend war eine Trulla, die viel trank. Lukas trank ebenfalls etwas über den Durst.

So kam es, dass Trulla und Lukas ins Gespräch kamen. Der Smalltalk endete Stunden später postkoital in ihrem Bett.

Klassischer One-Night-Stand.

Ohne Nummerntausch.

Behauptet Lukas.

Wahrscheinlich stimmt das sogar. Und eigentlich ist es total fair, dass mir Lukas davon erzählt. Lukas hat noch nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er sich nach 22 Jahren Beziehung nach Sex mit mindestens zehn Frauen sehnt, bevor er sich festlegen mag.

Ich aber will mich festlegen. Ich will hochoffiziell mit Lukas gehen. Exklusiv sein. Seine Freundin sein. Teilen will ich Lukas nicht. Kann ich nicht. Kann mein Herz nicht.

Mein Herz, das jetzt gebrochen ist.

Während Lukas redet, weine ich. Er fühlt sich schlecht. Ich fühle mich schlecht. Dann bricht es aus mir raus. Ich sage, dass ich so teeniemässig verliebt bin in ihn.

«Ich weiss, Emma.»

Ihm gehe es schon ähnlich. Da seien schon Gefühle. Und der One-Night-Stand habe sich im Nachhinein gar nicht gelohnt, referiert Lukas.

«Aber trotzdem, Emma. Ich kann nicht Ja zu der Beziehung sagen, die du dir wünschst.»

Schweigen.

Langes Schweigen.

Wir müssen es beenden, sage ich. «Ich weiss», sagt Lukas.

Schweigen.

Tränen.

«Darf ich dich umarmen?», fragt er.

Ich stimme einer Abschiedsumarmung zu.

Dann packt er sein Zahnbürsteli, seinen Deo und seine paar Unterhosen ein und geht.

Normalerweise würde ich jetzt zehn Stunden weinen, mit Freundinnen ausgehen und dann mit Sandro schlafen.

Ich versuche es jetzt anders zu machen.

Nicht, dass ihr euch dann wieder die Finger wundtippen müsst, ich möge doch mal endlich erwachsen werden.

Oder schon? Mal schauen.

Zuerst aber einfach mal weinen. Und alles scheisse finden.

Vor allem die Trulla, die gar nichts dafür kann. Dumme Trulla.

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bild: watson
Emma Amour ist ...
... mittlerweile etwas über 40 Jahre alt und wieder Single! Nach tausend Jahren des Hin und Hers hatte sie es tatsächlich geschafft, eine Beziehung mit Suff-SMS-Sandro einzugehen. Nun ist diese zu Ende und Emma wieder back im Single-Game! In diesem Blog nimmt euch Emma mit in ihr Liebes- und Sexleben und plaudert alles, wirklich alles, aus. Also lehnt euch zurück und geniesst die etwas *erwachsenere Emma!

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Die beliebtesten Kommentare
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Schlaf
31.07.2026 10:06registriert Oktober 2019
Emma, Du drehst dich seit gefühlten 20 Jahren im Kreis.

Langsam langweilt mich Dein Leben, welches im Vergleich zu meinem ein paar 100 Kapitel mehr zu schreiben hat…
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El_Chorche
31.07.2026 10:31registriert März 2021
Das kam jetzt unerwartet.

...

... also, das Wochenende, mein ich.
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Macca_the_Alpacca
31.07.2026 10:07registriert Oktober 2021
Saufen, Bumsend, Saufen, Bumsen, wird das nicht allmählich langweilig? Das Saufen solltest du generell weglassen, da ungesund.
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