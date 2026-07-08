Flexibel unterwegs: Reisen mit dem Mietauto Bild: TCS

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So bist du stressfrei mit dem Mietauto unterwegs

Mietautos sind auf Reisen ein beliebtes Fortbewegungsmittel. Man ist zeitlich unabhängig unterwegs und kann anhalten, wo es einem gerade gefällt. Wer im Ausland ein Auto mietet, sollte jedoch ein paar Punkte beachten, damit das Ganze nicht zum Ärgernis wird.

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Bequem und meist günstiger ist es, wenn du das Mietauto im Vorfeld online buchst. Dabei lassen sich Preise und Konditionen vergleichen und benötigte Extras wie Navi, Kindersitz oder zusätzliche Fahrer dazubuchen. In den meisten Fällen lohnt sich eine Miete mit unbegrenzten Kilometern. Ist nur eine bestimmte Anzahl Kilometer inkludiert und wird diese überschritten, wird es rasch teuer.

Gründlicher Check vor der Übernahme

Praktisch ist es, das Mietauto gleich am Flughafen zu übernehmen. Bei der Übernahme müssen Voucher (ausgedruckt), Kreditkarte und (internationaler) Führerschein vorgelegt werden. Bei der Buchung eines Mietwagens wird die Kreditkarte mit einer Kaution belastet. Das kann je nach Wagentyp die Limite auf der Kreditkarte erheblich einschränken. Insbesondere wenn es ein Camper ist und noch ein paar Hotelbuchungen vor der Reise belastet wurden.

Bei der Übernahme ist ein gründlicher Check des Autos Pflicht. Das Mietauto sollte immer vollgetankt sein. Überprüfe das Auto auf Beulen, Kratzer und Glasschäden. Bereits bestehende Schäden dokumentierst du am besten mit einem Video. Wichtig ist ausserdem ein Blick auf Reifen, Tankanzeige, Scheinwerfer und Klimaanlage. Zudem sollte man sich vergewissern, dass Warnweste, Pannendreieck und Reserverad vorhanden sind. Je nach Reiseland gibt es aber für die Sicherheitsausrüstung unterschiedliche Vorschriften.

Der richtige Versicherungsschutz

Bei den grossen Anbietern (Hertz, Budget, Avis, Sixt, Alamo, National) sind die im entsprechenden Land notwendigen Versicherungen – das ist meist die Haftpflicht – auf jeden Fall enthalten. Die weiteren Versicherungen werden vom Vermieter aktiv angeboten. Es ist sicher eine gute Idee, eine Kaskoversicherung und eine Diebstahlversicherung abzuschliessen. Die erste schützt vor Diskussionen zu Schäden, die zweite wenn der Wagen gestohlen wird. Einige Vermieter bieten auch einen Ausschluss des Selbstbehaltes an.

Contentpartnerschaft mit TCS Dieser Blog ist eine Contentpartnerschaft mit dem Touring Club Schweiz. Die Themen drehen sich rund um Mobilität, Freizeit und Reisen und basieren auf dem Fachwissen des internen Expertenteams des TCS. Es handelt sich nicht um bezahlten Inhalt.

Oft versucht der Vermieter bei der Übernahme noch zusätzliche Versicherungspakete zu verkaufen. Es ist deshalb wichtig, alle Buchungsunterlagen zur Hand zu haben, um den gebuchten Versicherungsstatus überprüfen zu können. Verzichten kannst du auf Versicherungen wie etwa eine Erhöhung der Schadensumme im Rahmen der Haftpflichtversicherung. Oder eine Versicherung der persönlichen Sachen. Dazu hast du eine Hausratversicherung.

Pünktliche Rückgabe

Vor der Rückgabe löschst du am besten alle Profile und Daten, die du im Auto erfasst hast. Ein Miettag beträgt in der Regel 24 Stunden. Wer diesen Zeitraum überzieht, muss oft einen ganzen zusätzlichen Tag bezahlen. Die pünktliche Rückgabe des vollgetankten Fahrzeugs erfolgt im Idealfall während der Öffnungszeiten der Mietwagenfirma. So erhältst du gleich die Bestätigung, dass alles in Ordnung ist und man kann stressfrei die Heimreise antreten. Ansonsten zur Sicherheit den Kilometeranzeiger des Autos fotografieren.

Vorsicht vor...