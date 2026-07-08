So bist du stressfrei mit dem Mietauto unterwegs
Bequem und meist günstiger ist es, wenn du das Mietauto im Vorfeld online buchst. Dabei lassen sich Preise und Konditionen vergleichen und benötigte Extras wie Navi, Kindersitz oder zusätzliche Fahrer dazubuchen. In den meisten Fällen lohnt sich eine Miete mit unbegrenzten Kilometern. Ist nur eine bestimmte Anzahl Kilometer inkludiert und wird diese überschritten, wird es rasch teuer.
Gründlicher Check vor der Übernahme
Praktisch ist es, das Mietauto gleich am Flughafen zu übernehmen. Bei der Übernahme müssen Voucher (ausgedruckt), Kreditkarte und (internationaler) Führerschein vorgelegt werden. Bei der Buchung eines Mietwagens wird die Kreditkarte mit einer Kaution belastet. Das kann je nach Wagentyp die Limite auf der Kreditkarte erheblich einschränken. Insbesondere wenn es ein Camper ist und noch ein paar Hotelbuchungen vor der Reise belastet wurden.
Bei der Übernahme ist ein gründlicher Check des Autos Pflicht. Das Mietauto sollte immer vollgetankt sein. Überprüfe das Auto auf Beulen, Kratzer und Glasschäden. Bereits bestehende Schäden dokumentierst du am besten mit einem Video. Wichtig ist ausserdem ein Blick auf Reifen, Tankanzeige, Scheinwerfer und Klimaanlage. Zudem sollte man sich vergewissern, dass Warnweste, Pannendreieck und Reserverad vorhanden sind. Je nach Reiseland gibt es aber für die Sicherheitsausrüstung unterschiedliche Vorschriften.
Der richtige Versicherungsschutz
Bei den grossen Anbietern (Hertz, Budget, Avis, Sixt, Alamo, National) sind die im entsprechenden Land notwendigen Versicherungen – das ist meist die Haftpflicht – auf jeden Fall enthalten. Die weiteren Versicherungen werden vom Vermieter aktiv angeboten. Es ist sicher eine gute Idee, eine Kaskoversicherung und eine Diebstahlversicherung abzuschliessen. Die erste schützt vor Diskussionen zu Schäden, die zweite wenn der Wagen gestohlen wird. Einige Vermieter bieten auch einen Ausschluss des Selbstbehaltes an.
Oft versucht der Vermieter bei der Übernahme noch zusätzliche Versicherungspakete zu verkaufen. Es ist deshalb wichtig, alle Buchungsunterlagen zur Hand zu haben, um den gebuchten Versicherungsstatus überprüfen zu können. Verzichten kannst du auf Versicherungen wie etwa eine Erhöhung der Schadensumme im Rahmen der Haftpflichtversicherung. Oder eine Versicherung der persönlichen Sachen. Dazu hast du eine Hausratversicherung.
Pünktliche Rückgabe
Vor der Rückgabe löschst du am besten alle Profile und Daten, die du im Auto erfasst hast. Ein Miettag beträgt in der Regel 24 Stunden. Wer diesen Zeitraum überzieht, muss oft einen ganzen zusätzlichen Tag bezahlen. Die pünktliche Rückgabe des vollgetankten Fahrzeugs erfolgt im Idealfall während der Öffnungszeiten der Mietwagenfirma. So erhältst du gleich die Bestätigung, dass alles in Ordnung ist und man kann stressfrei die Heimreise antreten. Ansonsten zur Sicherheit den Kilometeranzeiger des Autos fotografieren.
Vorsicht vor...
- Zusätzliche Kosten für schon vorhandene Schäden, die einem angelastet werden
- Wenn die hinterlegte Kaution nicht mehr auffindbar ist oder vergessen geht.
- Überteuerten Treibstoffpreisen, wenn man den Wagen nicht vollgetankt zurückbringt
- unnötigen Zusatzversicherungen
- einem Downgrading der Wagenkategorie ohne Preisnachlass